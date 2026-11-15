Huawei Pura 90 Plus и iPhone 17 Pro сравнили между собой: какой смартфон лучше

Эксперты издания Gizmochina сравнили два флагманских смартфона — Huawei Pura 90 Plus и iPhone 17 Pro. Несмотря на принадлежность к премиальному сегменту, производители выбрали разные подходы к оснащению своих устройств. Huawei сосредоточилась на камерах, автономности и скорости зарядки, тогда как Apple предлагает более мощный процессор, расширенные возможности видеосъемки и более универсальную программную экосистему.

Huawei Pura 90 Plus получил 6,8-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 2848 × 1276 пикселей и частотой обновления 120 Гц. В свою очередь, iPhone 17 Pro оснащен более компактным 6,3-дюймовым экраном Super Retina XDR OLED с такой же частотой обновления. Преимуществами Apple являются пиковая яркость до 3000 нит, антибликовое покрытие и поддержка Dolby Vision. Оба смартфона имеют защиту от воды и пыли, однако Huawei дополнительно соответствует стандарту IP69.

Камеры и производительность: у каждого свои преимущества

Huawei Pura 90 Plus оснащён основной 50-мегапиксельной камерой с большим сенсором оптического формата 1 дюйм и переменной диафрагмой. Ее дополняют 48-мегапиксельный перископический телеобъектив с четырехкратным оптическим приближением и сверхширокоугольная камера на 40 Мп. В iPhone 17 Pro используются три камеры по 48 Мп, а среди преимуществ смартфона — запись видео 4K со скоростью до 120 кадров в секунду, поддержка ProRes RAW и Dolby Vision.

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По производительности преимущество на стороне Apple. Процессор A19 Pro, изготовленный по 3-нм технологическому процессу, мощнее Kirin 9025, установленного в Huawei. Оба устройства имеют по 12 ГБ оперативной памяти и предлагают накопители емкостью до 1 ТБ. В то же время iPhone работает на iOS 26, а китайский конкурент использует HarmonyOS 7, что может создавать определенные ограничения в отношении доступности привычных приложений за пределами Китая.

Автономность и цена: у Huawei есть существенное преимущество

Huawei Pura 90 Plus получил аккумулятор емкостью 5700 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной — 80 Вт. Для сравнения: iPhone 17 Pro имеет аккумулятор емкостью от 3998 до 4252 мА·ч в зависимости от версии и поддерживает беспроводную зарядку MagSafe мощностью до 25 Вт. Также Huawei предлагает реверсивную зарядку других устройств.

Разница в цене также заметна. По приведенным Gizmochina ориентировочным ценам, Huawei Pura 90 Plus стоит около 730 долларов, тогда как iPhone 17 Pro — примерно 1100 долларов. Таким образом, китайский флагман оказывается примерно на треть дешевле.

По мнению авторов обзора, Huawei Pura 90 Plus предлагает более выгодное соотношение характеристик и стоимости благодаря мощным камерам, емкому аккумулятору и быстрой зарядке. В то же время iPhone 17 Pro остаётся более привлекательным вариантом для пользователей, которым важны максимальная производительность, профессиональная видеосъёмка и широкая поддержка приложений.