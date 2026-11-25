Китай готовит более мощный двигатель собственной разработки для крупных беспилотников. Компания Anhui Haery Aviation Power представит поршневой двигатель Yousun DB626 мощностью 200 кВт (около 270 к. с.) на авиасалоне Airshow China 2026, который пройдет с 7 по 13 декабря в Чжухае. Сфера применения новинки широка — от военных дронов до грузовых перевозок.

DB626 расширяет линейку двигателей Haery, работающих на тяжелом топливе. Его предшественник, DB416, уже устанавливается на китайский ударно-разведывательный беспилотник CH-4 Rainbow, а новая модель предназначена для более крупных дронов и самолетов общего назначения.

Два дополнительных цилиндра

Новый двигатель построен на основе архитектуры DB416. Инженеры добавили два цилиндра и увеличили рабочий объём, чтобы добиться большей мощности. В результате получился шестицилиндровый оппозитный четырёхтактный двигатель с жидкостным охлаждением.

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Многие ключевые технологии перешли с младшей модели без изменений. Это система сгорания, топливная система и полностью цифровая система управления двигателем FADEC. Двигатель оснащён системой впрыска Common Rail под высоким давлением, а также турбонаддувом с интеркулером.

В отличие от привычных авиационных бензиновых двигателей, DB626 работает по принципу дизеля, то есть с воспламенением от сжатия. Он может работать на дизельном топливе, а также на авиационном керосине марок RP-3 и RP-5. Для военных это существенное преимущество, ведь керосин и дизельное топливо гораздо проще найти на аэродромах и в полевых условиях, чем авиационный бензин.

Система FADEC отслеживает состояние двигателя и обменивается данными с системами управления полётом, согласовывая работу двигателя с текущими задачами аппарата. Двигатель сохраняет номинальную мощность на высоте до 4000 м, а максимальная рабочая высота достигает 12 000 м. Диапазон рабочих температур составляет от −40 до +71 °C, а ресурс до капитального ремонта превышает 1000 часов. Среди сценариев использования производитель называет высотные и морские миссии, грузовые перевозки и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

Опыт на боевых дронах

Младшая модель DB416 уже имеет военный опыт. В августе 2022 года беспилотник CH-4 Rainbow прошел летные испытания с двигателем на тяжёлом топливе, который заменил исходную силовую установку. Аппарат выполнял автономные взлёты и посадки, полёт по маршрутным точкам, перевозку полной полезной нагрузки, а также испытания на максимальную высоту и продолжительность полёта.

CH-4 относится к семейству средневысотных беспилотников с большой продолжительностью полета, которые используются для разведки и нанесения ударов высокоточным оружием. Замена двигателя должна была увеличить продолжительность полёта и грузоподъёмность, а заодно избавить Китай от зависимости от импортных двигателей.

Спрос со стороны гражданских дронов

Двигатели Haery представляют интерес не только для военных. Китайской отрасли коммерческих беспилотников требуются силовые установки для все более тяжелых грузов. Пример — транспортный дрон HH-200 от корпорации AVIC, который в апреле совершил первый полет с двумя двигателями Haery DB442. Он может перевозить до 1000 кг груза на расстояние около 1000 км, что ставит его в совершенно иную категорию по сравнению с небольшими коммерческими дронами.

Беспилотники семейства Rainbow также используются в гражданском секторе, где их применяют для геологоразведки, мониторинга морских акваторий, тушения лесных пожаров, ликвидации последствий катастроф и обеспечения связи. По прогнозам, на Airshow China 2026 прибудут более 1100 компаний почти из 50 стран, поэтому у Haery будет прекрасная возможность продемонстрировать свою линейку двигателей.