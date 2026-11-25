Китай готує потужніший двигун власної розробки для великих безпілотників. Компанія Anhui Haery Aviation Power представить поршневий мотор Yousun DB626 класу 200 кВт (близько 270 к. с.) на авіасалоні Airshow China 2026, який пройде з 7 по 13 грудня в Чжухаї. Сфера застосування новинки широка, від військових дронів до вантажних перевезень.

DB626 розширює лінійку двигунів Haery на важкому паливі. Його попередник DB416 уже стоїть на китайському ударно-розвідувальному безпілотнику CH-4 Rainbow, а нова модель орієнтована на більші дрони та літаки загального призначення.

Два додаткові циліндри

Новий двигун побудовано на основі архітектури DB416. Інженери додали два циліндри та збільшили робочий об’єм, щоб отримати більшу потужність. У результаті вийшов шестициліндровий опозитний чотиритактний мотор із рідинним охолодженням.

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Багато ключових технологій перейшли від молодшої моделі без змін. Це система згоряння, паливна апаратура і повністю цифрова система керування двигуном FADEC. Мотор має акумуляторну систему впорскування Common Rail під високим тиском, а також турбонаддув з інтеркулером.

На відміну від звичних авіаційних бензинових моторів, DB626 працює за принципом дизеля, тобто з запалюванням від стиснення. Він може використовувати дизельне пальне, а також авіаційний гас марок RP-3 і RP-5. Для військових це суттєва перевага, адже гас і дизель набагато простіше знайти на аеродромах і в польових умовах, ніж авіабензин.

Система FADEC стежить за станом двигуна і обмінюється даними з системами керування польотом, узгоджуючи роботу мотора з поточними завданнями апарата. Двигун зберігає номінальну потужність на висоті до 4000 м, а максимальна робоча висота сягає 12 000 м. Діапазон робочих температур становить від −40 до +71 °C, а ресурс до капітального ремонту перевищує 1000 годин. Серед сценаріїв використання виробник називає висотні та морські місії, вантажні перевезення та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій.

Досвід на бойових дронах

Молодший DB416 уже має військовий досвід. У серпні 2022 року безпілотник CH-4 Rainbow пройшов льотні випробування з двигуном на важкому паливі, який замінив оригінальну силову установку. Апарат виконував автономні зльоти й посадки, політ за маршрутними точками, перевезення повного корисного навантаження, а також випробування на максимальну висоту та тривалість польоту.

CH-4 належить до сімейства середньовисотних безпілотників великої тривалості польоту, які використовують для розвідки та ударів високоточною зброєю. Заміна двигуна мала збільшити тривалість польоту й вантажопідйомність, а заодно позбавити Китай залежності від імпортних моторів.

Попит з боку цивільних дронів

Двигуни Haery цікаві не лише військовим. Китайській галузі комерційних безпілотників потрібні силові установки для дедалі важчих вантажів. Приклад — транспортний дрон HH-200 від корпорації AVIC, який у квітні здійснив перший політ із двома двигунами Haery DB442. Він може перевозити до 1000 кг вантажу на відстань близько 1000 км, що ставить його в зовсім іншу категорію порівняно з невеликими комерційними дронами.

Безпілотники сімейства Rainbow також працюють у цивільному секторі, де їх використовують для геологорозвідки, моніторингу морських акваторій, гасіння лісових пожеж, ліквідації наслідків катастроф і забезпечення зв’язку. На Airshow China 2026, за прогнозами, приїдуть понад 1100 компаній майже з 50 країн, тож Haery матиме чудову нагоду показати свою лінійку двигунів.