Samsung вперше випустила навушники з кліпсою: вони не закривають вуха і не випадають під час руху

Samsung розширила лінійку бездротових гарнітур. Galaxy Buds On стали першими навушниками компанії з кріпленням-кліпсою: вони фіксуються на вушній раковині й не перекривають слуховий прохід, тож крім музики чи співрозмовника користувач чує все, що відбувається навколо.

Інженери враховували різну форму вух і підбирали розташування динаміків, акумулятора та дужки. За задумом, велика площа контакту знижує тиск на вухо, а самі навушники не зміщуються під час руху. Музикою й дзвінками керують дотиками до задньої частини корпусу.

За звук відповідають драйвери TwinBoost, що мають забезпечувати глибокі низькі частоти, чип Qualcomm Snapdragon S7 Gen 1 Sound Platform і підсилювач класу D. Гучність автоматично підлаштовується під оточення, а функція Audio Leakage Reduction зменшує витік звуку назовні. Автономність — до 9,5 години відтворення музики.

Для дзвінків є три мікрофони та датчик Voice Pickup Unit, який працює за принципом кісткової провідності. Система Intelligent Clear Call поєднує їхні дані з алгоритмами машинного навчання, щоб відокремлювати голос власника від фонового шуму.

Із сумісними смартфонами й планшетами Galaxy доступні додаткові функції. Голосовою командою можна викликати Gemini Live, а довгим натисканням запустити запис нотатки в Quick Voice Memo. Збережені записи можна шукати через Bixby. Ще навушники розпізнають рухи голови: кивком або хитанням приймають чи завершують дзвінок, вимикають будильник або прослуховують сповіщення.

У Південній Кореї Galaxy Buds On надійдуть у продаж 27 жовтня за 299 000 вон. Це приблизно $220, або близько 9 870 грн за офіційним курсом НБУ на 30 вересня (44,86 грн/$). На старті буде лише чорний колір. На інших ринках Samsung збирається випустити модель пізніше, але терміни та ціни для окремих країн не оголошені.