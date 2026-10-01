Hardnews

Samsung вперше випустила навушники з кліпсою: вони не закривають вуха і не випадають під час руху

Samsung представила Galaxy Buds On: перші навушники-кліпси компанії з автономністю до 9,5 години. Ціна в Кореї — 299 000 вон, близько 9 870 грн.

Автор:
Andrew Orobets
Galaxy Buds On

Samsung розширила лінійку бездротових гарнітур. Galaxy Buds On стали першими навушниками компанії з кріпленням-кліпсою: вони фіксуються на вушній раковині й не перекривають слуховий прохід, тож крім музики чи співрозмовника користувач чує все, що відбувається навколо.

Інженери враховували різну форму вух і підбирали розташування динаміків, акумулятора та дужки. За задумом, велика площа контакту знижує тиск на вухо, а самі навушники не зміщуються під час руху. Музикою й дзвінками керують дотиками до задньої частини корпусу.

За звук відповідають драйвери TwinBoost, що мають забезпечувати глибокі низькі частоти, чип Qualcomm Snapdragon S7 Gen 1 Sound Platform і підсилювач класу D. Гучність автоматично підлаштовується під оточення, а функція Audio Leakage Reduction зменшує витік звуку назовні. Автономність — до 9,5 години відтворення музики.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Для дзвінків є три мікрофони та датчик Voice Pickup Unit, який працює за принципом кісткової провідності. Система Intelligent Clear Call поєднує їхні дані з алгоритмами машинного навчання, щоб відокремлювати голос власника від фонового шуму.

Із сумісними смартфонами й планшетами Galaxy доступні додаткові функції. Голосовою командою можна викликати Gemini Live, а довгим натисканням запустити запис нотатки в Quick Voice Memo. Збережені записи можна шукати через Bixby. Ще навушники розпізнають рухи голови: кивком або хитанням приймають чи завершують дзвінок, вимикають будильник або прослуховують сповіщення.

У Південній Кореї Galaxy Buds On надійдуть у продаж 27 жовтня за 299 000 вон. Це приблизно $220, або близько 9 870 грн за офіційним курсом НБУ на 30 вересня (44,86 грн/$). На старті буде лише чорний колір. На інших ринках Samsung збирається випустити модель пізніше, але терміни та ціни для окремих країн не оголошені.

Поділитися цією статтею

Зараз на головній

Останні новини

Вас може зацікавити