Розмова з «банкіром» завершилася для українки втратою великої суми грошей

Нещодавно до постраждалої зателефонував «представник» банку, послугами якого користувалася жінка. Коли їх розмова завершилася, виявилося, що по картці було списано більш ніж 18 тисяч гривень.





Постраждала одразу звернулася до поліції, нею виявилася 54-річна мешканка Конотопу. По словам постраждалої, близько 16 години дня до неї зателефонував невідомий чоловій, згодом він представився працівником банку. Шахрай повідомив жінці, що в даний момент триває оновлення системи безпеки, а тому і картки клієнтів теж треба перевипускати. Аби виконати дану операцію, жінку попросили назвати всі дані картки та код, який має надійти в СМС-повідомленні. І жінка впевнено виконала всі вказівки «банкіра», після чого з її картки було списано велику суму грошей.

Однак списання коштів вдалося помітити лише пізніше, і коли постраждала побачила нестачу 18 тисяч гривень на своєму рахунку, одразу зрозуміла, що потрапила під дії аферистів.

Коли в поліції було написано заяву, слідчі одразу відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України. Тепер зловмисника чекає покарання за шахрайство. Як повідомляє відділ комунікації ГУНП в Сумській області, на даний момент ведуться пошуки зловмисника.

Поліція рекомендує громадянам не довіряти незнайомим особам незалежно від того, ким вони представляються. Якщо ж навіть відбувається дзвінок на рахунок банківських справ, слід звернутися з усіма питаннями до найближчого відділення банку, аби довідатися щодо проблеми і зрозуміти чи взагалі вона є. Слід бути максимально обачними та обережними, адже аферисти дуже часто хочуть отримати кошти швидко та легко, а тому вони діють саме такими брудними методами, як і в цій ситуації.