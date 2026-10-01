Як вибрати завіси для накладного, вкладного та напівнакладного фасаду?

Тип меблевої завіси визначає положення дверцят відносно боковини корпусу. Накладний фасад закриває торець плити, напівнакладний ділить одну перегородку із сусідніми дверцятами, а вкладний розташовується всередині отвору. Помилка у виборі змінює накладання, зазори й траєкторію відкривання. Порівняти меблеві завіси на сайті найбільшого в Україні меблевого магазину https://viyar.ua/ua/catalog/petli/ можна за типом фасаду, діаметром чашки, кутом відкривання та наявністю дотягувача. Але спочатку розглянемо, на що потрібно звертати увагу.

Альт: Меблеві завіси

Як працює накладна завіса?

Накладний фасад перекриває більшу частину торця боковини. Для такої схеми зазвичай використовують завісу з прямим плечем. Точна величина накладання залежить від моделі, відстані чашки від краю фасаду та висоти монтажної планки.

Якщо корпус виготовлений із ДСП 18 мм, дверцята можуть перекривати близько 16-17 мм боковини, залишаючи технологічний проміжок до сусіднього фасаду. Значення уточнюють за таблицею виробника. Монтажна планка висотою 0, 3, 6 або 9 мм змінює положення дверцят навіть за однакової завіси.

Накладні меблеві завіси застосовують у кухонних модулях, шафах, тумбах і комодах з окремими боковинами. Під час проєктування перевіряють, чи не торкатиметься відкритий фасад стіни, ручки сусіднього модуля або виступної стільниці.

Альт: Меблеві завіси – критерії вибору

Коли потрібна напівнакладна завіса?

Напівнакладна схема використовується, коли два фасади кріпляться до однієї центральної перегородки. Кожні дверцята перекривають лише частину її торця. Плече такої завіси має більший вигин, завдяки якому чашка зміщується відносно монтажної планки.

Для перегородки завтовшки 18 мм і центрального зазору 2 мм орієнтовне накладання кожного фасаду становитиме 8 мм:

(18 – 2) ÷ 2 = 8 мм.

Результат слугує вихідним значенням для вибору завіси й монтажної планки. Далі його перевіряють за таблицею конкретної серії, враховуючи відстань свердління та доступний діапазон регулювання.

Напівнакладні меблеві завіси зручні для шаф із декількома секціями, де сусідні дверцята встановлюються на спільну вертикальну стінку. Якщо використати дві стандартні накладні моделі, фасади можуть зіткнутися або перекрити один одного.

Чим відрізняється вкладна завіса?

Вкладний фасад розміщується між боковинами, верхом і дном корпусу. Для нього застосовують завісу з вираженим вигином плеча або спеціальну комбінацію механізму й монтажної планки. Габарити дверцят розраховують за внутрішнім отвором.

Наприклад, для отвору шириною 600 мм і двох бічних зазорів по 2 мм ширина фасаду становитиме 596 мм. За висотою виконують аналогічний розрахунок з урахуванням верхнього й нижнього проміжків. Для пари вкладних дверцят потрібно додатково відняти центральний зазор.

Торці корпусу залишаються видимими, тому якість крайкування має особливе значення. Також перевіряють, чи не заважають боковини повному відкриванню дверцят і висуванню внутрішніх ящиків. У таких модулях іноді потрібні завіси з нульовим виступом або збільшеним кутом відкривання.

Які параметри потрібні для вибору?

Назви «накладна», «напівнакладна» та «вкладна» описують загальну схему. Остаточне положення фасаду формується комбінацією завіси, чашки, монтажної планки й присадки. Тому всі параметри потрібно перевіряти в межах однієї серії.

Перед вибором фіксують:

товщину боковини або центральної перегородки;

товщину й матеріал фасаду;

ширину та висоту дверцят;

масу готового фасаду з ручкою;

потрібну величину накладання;

ширину міжфасадного зазору;

діаметр і глибину чашки;

відстань чашки від краю;

висоту монтажної планки;

потрібний кут відкривання;

наявність внутрішніх шухляд.

Чашка більшості чотиришарнірних завіс має діаметр 35 мм. Поширений діапазон відстані свердління від краю фасаду до чашки становить приблизно 3-7 мм, але конкретні значення задає виробник. Зміна цієї відстані навіть на 1 мм впливає на накладання й мінімальний зазор під час відкривання.

Як розрахувати зазор між фасадами?

Мінімальний зазор залежить від товщини дверцят, радіуса зовнішньої крайки, відстані чашки від краю та кінематики завіси. Чим товстіший фасад, тим більше простору може знадобитися для проходження його заднього ребра повз корпус. Для профільованих і фрезерованих дверцят розрахунок виконують за найбільшою фактичною товщиною.

У технічних таблицях Blum для фасаду 18 мм мінімальний проміжок за окремих стандартних конфігурацій становить приблизно 0,5-0,8 мм. У реальному проєкті часто закладають 2-3 мм, щоб врахувати виробничі відхилення та залишити запас для регулювання. Для двох сусідніх дверцят перевіряють сумарний проміжок.

Меблеві завіси зазвичай дають змогу регулювати фасад у трьох напрямках. Залежно від серії бічне регулювання може становити близько ±2-3 мм, регулювання за глибиною близько +3/-2 мм. Цей діапазон призначений для фінального вирівнювання, а значні помилки в розмірах фасаду він не компенсує.

Що перевірити перед присадкою?

Для свердління потрібна монтажна схема обраної моделі. У ній вказані діаметр чашки, її глибина, міжцентрові відстані кріплень і координати монтажної планки. Застосування шаблону іншої серії може змістити фасад відносно корпусу.

Перед переданням деталей у виробництво перевіряють:

тип встановлення кожного фасаду;

артикул завіси та монтажної планки;

схему свердління чашки;

залишкову товщину матеріалу після присадки;

кількість завіс відповідно до маси й висоти дверцят;

положення завіс відносно полиць і шухляд;

мінімальний зазор за таблицею виробника;

траєкторію відкривання;

діапазон тривимірного регулювання;

сумісність дотягувача або системи push to open.

Кількість завіс визначають за висотою, шириною, вагою та матеріалом фасаду. Високі вузькі дверцята можуть потребувати додаткової точки кріплення для стабілізації площини. Відстань між крайніми завісами роблять максимально можливою в межах рекомендацій виробника.

У каталозі інтернет-магазину «Віяр» представлені накладні, напівнакладні й вкладні меблеві завіси з різними кутами відкривання та способами монтажу. До присадки потрібно вибрати повний комплект із сумісною планкою та кріпленнями. Розрахунок накладання, відстані чашки й міжфасадного проміжку дозволяє отримати рівні зазори та вільний рух дверцят.