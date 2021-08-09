З вересня пенсії українцям будуть перераховувати по-новому – подробиці

Восени 2021 року українські пенсіонери отримають більше свободи в питаннях вибору методу нарахування пенсії. За їх бажанням кошти можуть перераховуватися на банківську карту обраної ними фінустанови, або ж через «Укрпошту».





Подробиці ініціативи

Через численні скарги пенсіонерів, яких уряд «насильно» пересаджував на «Ощадбанк», через що виникало безліч питань до якості обслуговування клієнтів фінустанови, влада пішла жителям країни назустріч. Тепер українці самі можуть вирішувати, як їм отримувати пенсію. Можна як залишитися з «Укрпоштою», так і перейти в банк. При цьому фінустанову пенсіонери можуть вибирати самостійно, їм на вибір пропонується 44 банки, список яких є на сайті Мінфіну.

Щоб стати клієнтом обраного банку, потрібно звернутися в його відділення з наступним набором документів:

довідкою або посвідченням пенсіонера, в якому підтверджено розмір пенсії;

ідентифікаційним кодом;

паспортом.

Визначитися з вибором слід до 1 вересня 2021 року, 2 числа вже можна подавати заявки. Якщо ви бажаєте залишитися на обслуговуванні у «Укрпошті», то нічого робити не потрібно, пенсії все так же будуть видаватися в відділеннях. Також для переходу від обслуговування з банку в «Укрпошту» потрібно передати представникам фінустанови заявку про те, що ви бажаєте перестати співпрацювати з банківською установою і перевести свої рахунки в поштову службу. Крім цього копію заяви слід забезпечити підписом і припискою «Згідно з оригіналом», після чого відправити її в органи соціального захисту населення.