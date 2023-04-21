Английский для начинающих с нуля

Как выучить английский, когда вы полный ноль? С чего начать обучение, если вы не хотите заниматься офлайн?

У нас хорошие новости! В век информационных технологий вы сможете учиться из любой точки мира. Для этого потребуется только компьютер или телефон.

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Когда вы подключены к интернету и заряжены мотивацией, нужно определиться с целью и программой. Об этом и пойдет речь в статье!

Постановка цели

Для чего вы хотите выучить английский? От первоначальной цели зависит и выбор программы. После изучения алфавита и нескольких базовых слов вам придется самостоятельно определить вектор развития.

Кому-то нужна программа для путешествий, а кто-то планирует устроиться на работу в другой стране. Может, вы хотите смотреть фильмы на английском? Или создать личный блог?

Выбор наставника

Когда определена цель, нужно подобрать подходящую программу. На сайте BistroEnglish.com вы найдете качественный курс под любой уровень и запрос.

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Учитесь из любой точки мира. Чтобы практиковать язык, достаточно телефона или компьютера с доступом в интернет!

Контроль прогресса

Следите за тем, как совершенствуется ваш уровень. Прогресс должен быть всегда. Если результат не оправдывает ожидания, стоит пересмотреть подход к обучению. Чтобы добиться лучшего прогресса, следует заниматься каждый день. Для тех, кто только начинает изучать язык, важна и продолжительность занятий. Уделяйте изучению новых слов, правил и исключений не менее часа в день!

Начните общаться с иностранцами и единомышленниками

Вступите в языковой клуб или находите новые знакомства через интернет! Общайтесь с другими учениками или носителями. Такой подход поможет быстро и комфортно заговорить на английском.

Изучать иностранный язык еще никогда не было так просто! Сегодня подходящую программу может найти человек с любой целью и любым уровнем. Обратитесь к опытному наставнику, чтобы добиться максимального прогресса в кратчайшие сроки!