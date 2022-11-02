Что такое заменитель цельного молока для телят?

Для выращивания телят широко используется ЗЦМ – это специальный концентрат, который предназначен для выпойки телят. Эту добавку применяют, когда нужно перевести теленка на обогащенный рацион в месячном возрасте.

Используют заменитель цельного молока для подготовки пищеварительной системы теленка к более грубой пище и экономической эффективности, так как ЗЦМ дешевле, чем натуральное молоко.

В чем особенности применения заменителя цельного молока для телят?

Отличительной особенностью заменителя цельного молока является легкоусвояемость и экономичность. Он дополнительно обогащен витаминно-минеральным комплексом и БАД, что положительно влияет на работу желудка и кишечника молодого теленка.

Применяют концентрат ЗЦМ для кормления телят с месяца и до 90 дней. Рекомендуется изучить особенности кормления до двухмесячного возраста, что обеспечит качественный результат.

В сухом молоке содержится не только весь необходимый витаминно-минеральный комплекс для телят, но и высокое содержание белка. В составе есть не менее 20% протеина и других полезных веществ.

Поэтому 125 г ЗЦМ по пищевой ценности соответствует одному литру настоящего молока. К преимуществам этой добавки относят следующее:

доказанная эффективность;

доступная стоимость;

высокое качество;

сбалансированный состав, обогащенный всеми необходимыми полезными веществами;

экономный расход;

простой способ применения и др.

Приготовить добавку просто и быстро. Для этого в емкость с теплой водой добавляют порцию порошка и тщательно перемешивают до получения однородной смеси.

Одним из главных преимуществ применения ЗЦМ для выпойки телят является покрытие потребностей животного в получении витаминов, минералов, пробиотиков, питательных веществ для полноценного и здорового роста.

Кроме ЗЦМ, по ссылке https://avamarket.com.ua/ru/tovary/velyka-rohata-khudoba/kombikorm-dlya-telyat можно заказать комбикорм для интенсивного роста телят по выгодной цене и с гарантией качества.

Почему комбикорм полезен для телят?

В качественном комбикорме содержится весь комплекс витаминов и минералов, необходимых для роста и здоровья телят. Это обеспечивает быстрый набор массы и в результате рентабельность фермерского хозяйства.

В комбинированном корме содержатся незаменимые аминокислоты, витаминные концентраты, костная мука и т.д. Норма суточного потребления зависит от возраста, сезона и других немаловажных факторов.

Правильный подбор комбикорма с комплексом питательных веществ обеспечит необходимый набор веса телят, здоровый аппетит, укрепление иммунитета и нормальную работу пищеварительной системы, а также повысит прибыльность предприятия в целом.

Корма и добавки должны быть изготовлены из экологически безопасных компонентов. Покупать готовый корм для животноводства следует в проверенном магазине, который готов предоставить гарантии от надежных производителей.