Чому горілка — це корисний та універсальний продукт

Алкоголь, як і будь-який інший продукт може бути корисним, коли його вживати нормовано. Якщо обирати серед усіх спиртних напоїв, що є у світі, найбільшу користь приносить звичайна горілка, лікує, дезінфікує і просто чудова до будь-яких свят. Головне, купувати якісний напій, у складі якого не має жодних синтетичних домішок.





Горілка лікує — де, як та коли можна застосовувати 40 градусний напій

Горілка знижає артеріальний тиск. Тому її можна вживати гіпертонікам, 30-50 грамів напою вистачить, щоб нормалізувати стан. Натомість бренді діє на організм навпаки, та підвищує тиск у судинах.

Горілку можна використовувати при харчовому отруєнні, але лише дорослим людям. Дітям давати її заборонено. Тож, щоб позбавитись від симптомів отруєння необхідно змішати чарку сорокаградусної із 1 ст. ложкою солі та випити.

Ще цим напоєм можна обробляти сонячні опіки 1 ступеню. Коли повернулись з пляжу та відчуваєте, що “згоріли на сонці”, можна промочити уражені ділянки тіла серветкою, промоченою горілкою. Опік пройде миттєво, ще й шкіра облазити не буде. Цим напоєм можна обробити неглибокі подряпини на тілі.

Іноді 50-100 грамів напою можуть врятувати життя. Наприклад, при блукаючому тромбі. Але робити так можна лише за рекомендаціями чи вказівками лікарів.

Коли промерзли на холоді, та не можете довго зігрітись вдома, можна хильнути парочку чарок та розтерти ноги горілкою. Тіло швидко зігріється, до того ж це перша профілактика застуди. Звісно, можна випити глінтвейн, але не всі люди люблять прянощі. До того ж багато хто має алергію на червоне вино.

Сорокаградусна може бути відмінним знеболювальним. Гострий біль вона не втамує, але ниючі болі у спині чи суглобах відступлять. Головне, не зловживати напоєм та не змішувати його з іншими видами алкоголю.

Як обрати якісну горілку

Обираючи горілку, звертайте увагу на її склад. У ньому мають бути лише вода та спирт. Звісно сьогодні багато брендів пропонують ароматизовані напої з імбиром, динею, яблуком тощо. Вони можуть бути не кожному до смаку, а аромат розкривається лише коли напій добре охолоджений.

Горілка з перцем — на поціновувача. Її можна пити у чистому вигляді, але як засіб для аптечки напій не підходить. До того ж з перцівки не приготуєш коктейлі. Тому краще брати чисту, без ароматизаторів та домішок.

Купуючи спиртні напої можна легко натрапити на підробку. Тому дуже важливо робити покупки у перевірених магазинах. Пам’ятайте, хороший продукт не може бути дешевим.

Звертайте увагу на категорію спирту. Сьогодні їх чотири: базис, екстра, люкс та альфа. Найкращими вважаються останні дві категорії. Екстра та базис використовують для виготовлення бюджетних горілчаних напоїв. Зверніть увагу, виробник має вказувати саме цей показник на пляшці. Якщо не знайшли необхідний напис, краще відмовитись від покупки алкоголю.

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