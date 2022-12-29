Как выбрать ингалятор, особенности использования

При заболеваниях дыхательных путей не всегда целесообразно принимать обычные сиропы и таблетки. Для большего эффекта иногда лучше вдыхать лекарственные растворы, чтобы они попадали непосредственно в очаг воспаления. Такой способ терапии называется ингаляцией, а необходимое для проведения этой процедуры оборудование – ингаляторами. Сегодня эти устройства продаются в магазинах медицинской техники, многие люди покупают их для домашнего использования. Это очень удобно, так как лечебный сеанс можно провести в комфортных домашних условиях. В нашей статье мы расскажем, как выбрать ингалятор и как правильно его использовать.

Критерии выбора устройства

По принципу работы различают такие модели:

Паровые. Они работают за счет кипения воды. В воду добавляют лекарственное средство, которое улетучивается и вдыхается пользователем вместе с паром. Небулайзеры. Устройства рассеивают частицы воды и лекарственных растворов, превращая их в туман. Они бывают ультразвуковыми, компрессорными и электронно-сетчатыми. В ультразвуковых за формирование тумана отвечают вибрирующие пластины, в компрессорных подача лекарства обеспечивается за счет давления нагнетаемого воздуха. В электронно-сетчатых устройствах жидкость разбивается на мелкие частицы мембранами.

Паровые модели самые простые и недорогие, но в них есть риск получить ожог горячим паром, если не соблюдать правила эксплуатации. Небулайзеры в этом смысле гораздо более безопасные. Для взрослых вполне подойдут компрессорные модели, а для детей лучше выбрать бесшумные ультразвуковые или электронно-сетчатые агрегаты.

При выборе ингалятора также следует учитывать:

Размеры. Чем компактнее устройство, тем удобнее его использовать и тем проще брать его с собой в поездку. Автономность. Большинство агрегатов работает от сети, и тут важно обращать внимание на длину провода. Некоторые устройства укомплектованы встроенными аккумуляторами и могут некоторое время работать автономно. Уровень шума. Этот параметр особенно важен для маленьких детей, которых может испугать громкое гудение оборудования. Ультразвуковые и мембранные небулайзеры работают практически бесшумно, поэтому их можно устанавливать рядом с ребенком даже во время его сна.

Покупка ингалятора позволит использовать более эффективные и безопасные способы лечения заболеваний дыхательных путей. Чтобы не ошибиться в выборе модели, в магазине медицинской техники можно воспользоваться помощью консультанта.