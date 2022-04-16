Дизайн интерфейсов eCommerce-приложений – как не пропустить важное

Разработка мобильных приложений для бизнеса за последние несколько лет превратилась из прихоти в необходимость. eCommerce-приложение и продуманный UI/UX дизайн способны значительно увеличить конверсию и буквально в разы повысить прибыльность компании.





Значение UI/UX дизайна для бизнес-приложений

Дизайн приложения для бизнеса в эпоху диджитализации едва ли не главное условия успеха на рынке. По статистике около 76% покупателей уходят к конкурентам, столкнувшись всего лишь с одним затруднением в процессе использования приложения. Так что простой и удобный UI/UX дизайн может сотворить настоящее чудо, превратив небольшой стартап в по-настоящему перспективный бизнес-проект.

Выбор разработчика, который учтет все особенности бизнеса и создаст универсальное приложение для каждого его клиента – очень важный шаг. Ведь от него напрямую зависит успех всего начинания. Профессиональная команда разработчиков Kiss.Software вот уже более 15 лет с воодушевлением создает мобильные приложения, воплощая в жизнь бизнес-идеи своих клиентов.

Секреты удачного UI/UX дизайна

Задача интерфейса eCommerce-приложения – создавать успешный пользовательский опыт и приводить клиента к выполнению целевого действия, то есть покупке. В процессе создания UI/UX дизайна специалисты ведущего разработчика приложений для бизнеса Kiss.Software руководствуются рядом принципов.

1. Удобная и быстрая регистрация

Пользователи терпеть не могут тратить время на заполнение огромных форм с кучей как им кажется ненужных вопросов. Поэтому процесс регистрации в системе должен быть максимально простым, а количество полей для заполнения – не превышать необходимый минимум. Лучше всего чтобы авторизация вообще происходила автоматически, например через Google или Facebook.

2. Правило большого пальца

Все самые важные кнопки интерфейса должны располагаться так, чтобы пользователь мог дотянуться до них большим пальцем. При этом также нужно учесть, что около 20% пользователей являются левшами. Им тоже должно быть удобно пользоваться приложением.

3. Простой поиск товара

Чем быстрее клиент находит нужный ему товар, чем больше шансов, что он произведет покупку. Поэтому создавая UI-дизайн eCommerce-приложения стоит уделить особое внимание инструментам поиска и сортировки.

4. Эффективные CTA

CTA (call-to-action) – это кнопки, призывающие клиента совершить определенное действие, например «Перейти в корзину», «Оплатить заказ» и т. п. Кнопки CTA должны выделяться в интерфейсе приложения, и в то же время быть максимально лаконичными.

5. Оформление заказа

Сложный процесс оформления и оплаты заказа отобъет у клиента всякое желание завершить покупку. Из-за такого рода сложностей около 83% пользователей в итоге уходят из приложения так ничего и не купив. Поэтому простота UI-дизайна «Корзины» спасет, сотни, если не тысячи заказов.

Тщательная разработка интерфейса eCommerce-приложения – первый шаг к увеличению продаж и успеху вашего бизнеса. Но важно помнить – нет предела совершенству. Так что услуги хорошего специалиста по UI/UX дизайну понадобиться не только начинающим предпринимателям, но и тем, кто уже давно на рынке диджитал-маркетинга. Анализ и постоянная доработка поможет превратить взаимодействие клиента с вашим приложением в сущее удовольствие, побуждая его возвращаться за покупками снова и снова.

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