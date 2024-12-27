Цветные жалюзи: как добавить яркости в интерьер без лишних затрат

Шторы и занавески издавна украшали окна, добавляя некоторую изюминку в интерьер. Кроме того они прекрасно защищали от излишнего света фонарей и луны с улицы в ночное время. И по сей день изделия покупают и заказывают для своего дома. Но если раньше выбор был ограничен материалами и дизайном, то сейчас он настолько разнообразен, что теряешься и не знаешь как подобрать цвет жалюзи к интерьеру и какую “одежду для окон” приобрести для каждой комнаты.

Прогресс не стоит на месте, – на замену текстильным изделиям пришли металлопластиковые горизонтальные и вертикальные шторы. Это современные аналоги, которые удобны и практичны в применении. Их не нужно стирать, а достаточно протереть влажной материей или смахнуть пыль кисточкой. И еще один жирный плюс – цветные жалюзи для пластиковых окон позволяют регулировать количество света в комнате.

А теперь немного о цветах и о том, как подобрать обязательный предмет интерьера в каждую из комнат.

Цветные вертикальные жалюзи: идеи дизайна

В каждом помещении вашего дома особая аура, поэтому для спальни подойдут более спокойные оттенки и плотные ткани, либо же светлые жалюзи и тюль. Для комнаты, где собираются тусовки, то есть гостинной, лучше подбирать варианты поярче и поэффектней. Ну а детская комната – это пространство, в котором должно быть комфортно малышу. В зависимости от возраста должны превалировать разные цвета.

Выбор оттенка жалюзи день ночь для детской комнаты зависит еще от дизайна интерьера и того, какое настроение вы хотите создать в комнате. Посоветовавшись со специалистами из магазина Алсер вы с большой вероятностью подберете шторки на любые окна, в том числе и нестандартных размеров. Вот несколько рекомендаций:

Бежевые, светло-серые, кремовые – создают спокойную и уютную атмосферу. Голубой, нежно-зеленый, розовый, лавандовый – хорошо подходят для детей младшего возраста, так как эти цвета способствуют расслаблению. Если интерьер комнаты минималистичный, можно выбрать яркие жалюзи: желтые, оранжевые, бирюзовые. Эти цвета добавят энергии и радости. Жалюзи ярких цветов для детской комнаты лучше подходят для игровых зон или для детей старшего возраста, чтобы стимулировать активность и творчество. Жалюзи с рисунками на заказ (зверушки, звезды, облака, любимые герои) отлично подходят для маленьких детей. Для подростков можно выбрать более стильные геометрические или абстрактные принты. Избегайте слишком темных цветов, так как они могут визуально уменьшить комнату.



Подберите жалюзи, которые сочетаются с основными элементами интерьера — мебелью, ковром или текстилем. Если солнце в комнате яркое, выбирайте модели с защитой от ультрафиолета.

Цветные жалюзи: фото в интерьере и описание моделей на сайте Алсер

Жалюзи – это не только функциональный элемент интерьера, но и возможность добавить стильный акцент в любое помещение. Они защищают от яркого солнечного света, создают уют и дополняют общий дизайн комнаты. Сегодня, благодаря интернет-магазинам, подобрать идеальные жалюзи стало еще проще, особенно если воспользоваться услугами такого надежного продавца, как производитель Алсер.

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