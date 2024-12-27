Цветные жалюзи: как добавить яркости в интерьер без лишних затрат
Шторы и занавески издавна украшали окна, добавляя некоторую изюминку в интерьер. Кроме того они прекрасно защищали от излишнего света фонарей и луны с улицы в ночное время. И по сей день изделия покупают и заказывают для своего дома. Но если раньше выбор был ограничен материалами и дизайном, то сейчас он настолько разнообразен, что теряешься и не знаешь как подобрать цвет жалюзи к интерьеру и какую “одежду для окон” приобрести для каждой комнаты.
Прогресс не стоит на месте, – на замену текстильным изделиям пришли металлопластиковые горизонтальные и вертикальные шторы. Это современные аналоги, которые удобны и практичны в применении. Их не нужно стирать, а достаточно протереть влажной материей или смахнуть пыль кисточкой. И еще один жирный плюс – цветные жалюзи для пластиковых окон позволяют регулировать количество света в комнате.
А теперь немного о цветах и о том, как подобрать обязательный предмет интерьера в каждую из комнат.
Цветные вертикальные жалюзи: идеи дизайна
В каждом помещении вашего дома особая аура, поэтому для спальни подойдут более спокойные оттенки и плотные ткани, либо же светлые жалюзи и тюль. Для комнаты, где собираются тусовки, то есть гостинной, лучше подбирать варианты поярче и поэффектней. Ну а детская комната – это пространство, в котором должно быть комфортно малышу. В зависимости от возраста должны превалировать разные цвета.
Выбор оттенка жалюзи день ночь для детской комнаты зависит еще от дизайна интерьера и того, какое настроение вы хотите создать в комнате. Посоветовавшись со специалистами из магазина Алсер вы с большой вероятностью подберете шторки на любые окна, в том числе и нестандартных размеров. Вот несколько рекомендаций:
- Бежевые, светло-серые, кремовые – создают спокойную и уютную атмосферу.
- Голубой, нежно-зеленый, розовый, лавандовый – хорошо подходят для детей младшего возраста, так как эти цвета способствуют расслаблению.
- Если интерьер комнаты минималистичный, можно выбрать яркие жалюзи: желтые, оранжевые, бирюзовые. Эти цвета добавят энергии и радости.
- Жалюзи ярких цветов для детской комнаты лучше подходят для игровых зон или для детей старшего возраста, чтобы стимулировать активность и творчество.
- Жалюзи с рисунками на заказ (зверушки, звезды, облака, любимые герои) отлично подходят для маленьких детей.
- Для подростков можно выбрать более стильные геометрические или абстрактные принты.
- Избегайте слишком темных цветов, так как они могут визуально уменьшить комнату.
Подберите жалюзи, которые сочетаются с основными элементами интерьера — мебелью, ковром или текстилем. Если солнце в комнате яркое, выбирайте модели с защитой от ультрафиолета.
Цветные жалюзи: фото в интерьере и описание моделей на сайте Алсер
Жалюзи – это не только функциональный элемент интерьера, но и возможность добавить стильный акцент в любое помещение. Они защищают от яркого солнечного света, создают уют и дополняют общий дизайн комнаты. Сегодня, благодаря интернет-магазинам, подобрать идеальные жалюзи стало еще проще, особенно если воспользоваться услугами такого надежного продавца, как производитель Алсер.
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