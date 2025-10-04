Голчасті підшипники та їх застосування

Голчасті підшипники – це особливий тип роликових підшипників, який широко використовується у сучасному машинобудуванні та транспорті. Вони відрізняються від традиційних моделей роликопідшипників своєю конструкцією та принципом дії. Сучасні голчасті моделі підшипників представлені в Торговому домі «Галпідшипник» у широкому асортименті типів, розмірів та виробників, що дозволяє підібрати оптимальний варіант для найрізноманітніших конструкцій.

Основні особливості голчастих підшипників

Голчасті підшипники є підшипниками кочення роликового типу, в яких тіла кочення мають довжину, що в чотири та більше разів перевищує їх діаметр. Вони складаються із роликів-голок, що монтуються в корпус із сепаратором або без нього. Такі підшипники можуть комплектуватися лише внутрішнім, лише зовнішнім або обома кільцями.

Голчасті підшипники розраховані на роботу при впливі лише радіальних навантажень і не можуть використовуватися за наявності осьових та комбінованих сил, а також в умовах сильної вібрації та ударів. За наявності сил, що діють перпендикулярно до поздовжньої осі, голчасті підшипники справляються зі своєю функцією краще, ніж звичайні роликові моделі. А невелика висота такого типу підшипників робить їх незамінними в умовах встановлення цього технічного вузла в обмеженому просторі або у важкодоступних місцях.

Підшипники голчастого типу мають найвищу вантажопідйомність у радіальному напрямку при відносно невеликих габаритних розмірах. Крім цього, вони мають наступні конкурентні переваги:

мінімальний коефіцієнт тертя у початковий момент обертання;

просте та зручне технічне обслуговування;

великий вибір типорозмірів та варіантів виконання;

високий коефіцієнт корисної дії;

невеликий рівень нагрівання деталей підшипника під час роботи.

Де придбати голчастий підшипник?

Кожен підшипник повинен мати необхідні технічні характеристики, які б відповідали умовам експлуатації. Важливим показником підшипника є номінальний робочий ресурс, який залежить від наступних факторів:

тип мастила та правильність змащення; наявність та матеріал виготовлення сепаратора; клас точності; наявність та технічні характеристики ущільнень; особливості монтажу та технічного обслуговування.

