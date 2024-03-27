Історія бренда горілки Finlandia: що треба знати покупцям

Finlandia входить до найвідоміших брендів горілки – експорт продукції здійснюється у 130 країн. Головний ринок збуту – Центральна Європа. Популярність горілки цього бренду пояснюється її приємним м’яким смаком та великою різноманітністю асортименту – у продажу є як класичний алкогольний напій без добавок, так і ароматизовані варіанти міцністю 30-37,5%, які чудово підходять для створення коктейлів. У цій статті ми розповімо про історію компанії Finlandia, а також про особливості виробництва горілки цієї торгової марки.

Коли з’явилася горілка Finlandia?

Історія компанії почалася в 1888 році, коли Вільгельм Юслін побудував у Раямякі неподалік від залізничної гілки завод з виробництва дріжджів, який незабаром перепрофілювався на виготовлення спирту. Компанія успішно здійснювала свою діяльність аж до 1919 року, коли у Фінляндії було ухвалено сухий закон. Завод перейшов у власність держави і на ньому почали виготовляти еталоновий та медичний спирт. Сухий закон було скасовано на початку 30-х, але державна монополія на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв зберігалася до кінця 60-х років минулого століття.

Тільки в 1969 році підприємство в Раямякі було реконструйовано та перейменовано на Alko Ltd. Вже через рік на внутрішньому ринку було представлено першу партію горілки Finlandia. А ще через рік було налагоджено її експорт до США, де Фінляндія стала першою сертифікованою європейською горілкою. Сьогодні алкогольні напої виробляються на заводі Altia, що у населеному пункті Коскенкорва, розташованому на півдні країни. В 2004 році права на бренд перейшли до американської корпорації Brown-Forman.

Особливості виробництва

Горілка виготовляється з ректифікованих зернових спиртів, одержаних з озимої пшениці та особливого шестирядного ячменю, що дозріває під променями північного сонця: влітку воно не йде з небосхилу протягом майже 2,5 місяців. Також для створення горілки Finlandia використовується очищена льодовикова вода. Але свій м’який смак та приємний аромат алкогольний напій отримує не лише через особливі інгредієнти у складі, а й завдяки унікальній системі фільтрації.

Процес дистиляції включає 200 ступенів обробки та триває більше 50 годин. Завдяки цьому готовий продукт має гладкий приємний смак без різкості та яскравої спиртуозності, що характерно для багатьох аналогічних напоїв. У продажу є кілька варіантів горілки Finlandia – класична, зі смаком лайма, грейпфрута, кокосу. Усі напої відносяться до преміум-класу. Особливим попитом користується горілка зі смаком журавлини, яку можна придбати в маркеті алкогольних штук Маудау. У складі цього напою яскраво-червоного кольору є натуральний ароматизатор і трохи цукру, що надає алкоголю приємного м’якого смаку морозної журавлини. Рекомендується для вживання і в чистому вигляді, і в складі коктейлів – «Кейп Кодер», «Космополітен», «Червоний лотос».