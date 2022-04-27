Головний конкурент Aliexpress відновив доставку в Україну

Оператор поштового зв’язку ” Укрпошта” відновив доставку замовлень з електронного торгового майданчика Joom до України. Латвійський маркетплейс став одним із перших, хто відновив доступ до своїх послуг для українських користувачів. Про це повідомляє прес-служба пошти.





З 25 квітня Joom надав доступ українським користувачам до всього асортименту товарів. Тепер не лише українські підприємці можуть продавати свої товари на Joom, а й покупці з України можуть замовляти товари онлайн із доставкою від “Укрпошти”.

Також у прес-службі повідомили, що оформлення замовлень на Joom доступне лише для доставки до відділень “Укрпошти”, які зараз працюють на видачу та прийом відправлень.

Joom – латвійський електронний торговий майданчик та однойменна програма для купівлі товарів з країн Азії та Європи. Майданчик пропонує 20 млн товарів від 5 тис. продавців. До війни українці з доставкою від “Укрпошти” замовляли щомісяця близько 500 тис. посилок.

Нагадаємо, від початку війни Joom тимчасово призупинила доставку в Україну.