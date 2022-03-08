Улюблений автовиробник українців передумав іти з Росії

Найбільший у світі виробник автомобілів Toyota зробив нову заяву щодо своєї подальшої долі у Росії. Компанія прийняла фактично протилежне минулому рішення





Раніше повідомлялося, що знаменитий японський автоконцерн фактично заявив про свій вихід з Росії. Принаймні на якийсь час. У компанії розповіли, що повністю зупиняють виробництво машин на заводі у Санкт-Петербурзі, а також припиняють експорт авто до нашої країни. “Всі машини, які вже знаходяться на території Росії, будуть продаватися доти, доки не вичерпається їх запас”, – зазначали джерела.

Аналогічне рішення було ухвалено і з боку Lexus.

Проте зараз стало відомо, що автомобілі Toyota можуть повернутися до Росії вже зовсім скоро. У компанії заявили, що постачання машин в нашу країну були призупинені на час виключно через проблеми з логістикою. Як тільки логістичні ланцюжки відновляться, японські автомобілі знову почнуть надходити на російський ринок. Концерн зараз чекає розв’язання ситуації, після чого піде «подальше повідомлення».

«На даний момент постачання Lexus і Toyota в Росію призупинено до подальшого повідомлення у зв’язку з порушенням логістичних ланцюжків постачання в регіоні. Постачання будуть відновлені в міру відновлення ланцюжків поставок. Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією», – заявили у компанії.

У соціальних мережах багато користувачів вже відреагували на цю новину фразою «Швидко ж вони перевзулися».

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