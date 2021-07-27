Оформление страховки авто – сегодня это просто с Автобукинг
Оформление страховки авто – сегодня это просто с Автобукинг
Не нарушать ПДД и с уважением относиться к другим участникам дорожного движения – это основы, которых должны придерживаться все водители Украины. Но нельзя сказать, что эти предосторожности могут на все 100% застраховать от возникновения опасной ситуации. Чтобы пострадавший имел определенные гарантии, водители обязаны оформлять ОСАГО, а сделать это можно на autobooking.com/ru-ua/insurances.
Об алгоритме оформления автогражданки кратко
Ранее чтобы застраховать свой автомобиль, водитель должен был обратиться в офис страховой компании лично и предъявить целый ворох документов. Довольно многие клиенты выходили из конторы не только с автостраховкой на руках, но и с парой навязанных дополнительных услуг, что стоило немало дополнительных финансовых влияний.
Если Вы не хотите тратить свое время, деньги и нервы, Вам стоит воспользоваться новой услугой СК, которая называется «онлайн-автострахованием». Воспользоваться таким предложением достаточно просто, но надо выполнить некоторые условия, а именно:
- Стать пользователем площадки Автобукинг – это можно выполнить очень просто, достаточно зарегистрироваться на сайте, что отнимет всего пару минут;
- Выбрать предложение от страховщика – на сайте Вы найдете огромный перечень, среди которых есть именно то предложение, которому Вы доверитесь;
- Заполнить форму заявки и приложить необходимые документы в электронной форме – это стоит считать самым сложным моментом, так как Вам нужно быть крайне внимательным, чтобы не сделать ошибок;
- Совершить онлайн-оплату – после заполнения формы и дачи согласия на обработку данных, Вам будет предложено оплатить по счету, если Вы согласны с суммой.
Что-то еще? После оплаты страховой услуги, полученной дистанционно, Вы сможете скачать свою страховку авто к себе на гаджет (телефон или планшет). Такой страховой полис полностью идентичный по силе и законности тому, который Вы могли бы оформить непосредственно в офисе.
Какие преимущества онлайн-страхования авто станут Вам доступны?
Заказывать услуги и использовать онлайн-сервисы не просто модный тренд последних лет – это действительно невероятно удобно. Не исключено, что Вы можете испытывать определенное недоверие относительно достоверности данных и честности страховых агентов. Однако развенчать эти сомнения легко, достаточно увидеть на страницах площадки Автобукинг пару-тройку громких и общеизвестных названий.
Несомненным преимуществом подобного сервиса является простота оформления. Конечно, Вам придется прикрепить требуемые документы и заполнить форму, но все это Вы делаете в комфортной атмосфере и в оптимальном темпе, поэтому нервы Ваши остаются целыми.
А еще оформить электронную автостраховку – это быстро. Нет необходимости добираться до офиса, ждать своей очереди и слушать рекламу от страхового агента. На сайте Автобукинг Вы просто получаете то, что Вам нужно, а именно страховку авто ОСАГО.
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