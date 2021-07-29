В Україні зафіксовано попит на робочу спеціальність – платять по 500 гривень за годину

Представники агентств з працевлаштування в Україні повідомляють про сезонний попит на робочу вакансію з високою оплатою – людям потрібні дитячі няні. Попит настільки великий, що роботодавці готові платити досить високі для країни зарплати – до 500 гривень за годину.





Детальніше про ситуацію

Дану інформацію надали співробітники агрегатора Jooble, які проаналізували зростання вакансій на зазначену спеціальність. Варто зауважити, що на нянь попит завжди високий, однак в сезон літніх відпусток і підготовки до осінньої шкільної пори ситуація загострюється. Батьки шукають помічницю заздалегідь, тому вже влітку підшукують фахівця на шкільний сезон, через що кількість оголошень збільшується, а умови праці – поліпшуються.

Що стосується оплати, то її величина залежить від тривалості роботи. Найчастіше люди наймають няню на тривалий час – фахівець не уходить з родини роками. З урахуванням тривалого терміну контракту роботодавці готові платити від 5 000 до 20 000 гривень на місяць, причому крайній поріг (20 тисяч) платять саме під час літнього сезону. Що стосується підробки на нетривалий термін, то там оплата погодинна, від 350 до 500 гривень за годину.

Серед вимог виділяють наступні якості:

охайність;

любов до дітей;

досвід роботи.

Варто зауважити, що аналогічна вакансія популярна і в Європі, зокрема – в Польщі. Українців на неї беруть з великою охотою, потім що самі поляки в сезон їдуть на підробітки в Німеччину і Францію, що призводить до нестачі кваліфікованої робочої сили.