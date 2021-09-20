Опыт домашнего использования распошивальной машины

Многие мастерицы, увлекающиеся пошивом вещей из трикотажа, планируют купить распошивальную машину. Однако нужна ли она настолько, чтобы отдавать достаточно серьёзную сумму? Основываясь на своём опыте, могу с уверенностью сказать: берите – не пожалеете!





Я шью изделия из трикотажа около 8 лет, и всё это время использую распошивалку. Шить училась по урокам на YouTube, поскольку на посещение курсов после рабочего дня сил просто не оставалось. Повторяя за опытными швеями, запечатлевшими свои советы на видео, я многому научилась. Конечно, было допущено немало ошибок, но со временем всё наладилось.

Моя распошивалка

Свою распошивальную машину Janome Cover Pro 2 я купила на сайте интернет-магазина Janome за 9 280 грн. Разработчики этой модели оснастили машину таким количеством швов, что она подойдёт и новичкам, и профессионалам. Большой, ярко подсвеченный рабочий стол весьма упрощает процесс шитья. На передней части корпуса находится подсказчик, с помощью которого легко решаются любые недоразумения.

Работать с этой распошивалкой одно удовольствие! За долгие годы эксплуатации обошлось без серьёзных ремонтов, хотя с трикотажем я работаю очень много. Хочу заметить, что использую я распошивалку только для подгибки, при этом шью в основном из лёгких и средних тканей. Тяжёлыми материалами я распошивалку не утомляю.

Нужна ли дома распошивальная машина?

Имея трёхниточный оверлок, я бы, конечно, сумела найти способ, как обойтись без распошивалки. Но такой подход не для меня. В начале практики я пробовала использовать при работе с трикотажем только оверлок, но качество обработки мне категорически не нравилось. А если мне не нравится, как я могу предлагать такие вещи на продажу?! Даже для себя такая вещь плохо подходит, поскольку вызывает ощутимый дискомфорт.

Так я и пришла к идее покупки хорошей распошивалки. Захотелось избавиться от ограничений. И как я была довольна после покупки распошивалки! Теперь можно просто взять и подшить край изделия, рукава, горловину, а не перестраивать прямострочку на трикотаж.

Где-то на формах мастериц я видела комментарий, что распошивальная подгибка выглядит простоватой, рассчитанной на ширпотреб, не кутюрной. Но у меня своё мнение: мне очень нравится. Эта подгибка выглядит отлично и на спортивном костюме, и на халате или джемпере, и на футболке или водолазке, свитшоте и многом ином. Так что я всем рекомендую как можно скорее обзавестись хорошей распошивальной машиной и забыть о ручной подшивке.