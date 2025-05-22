Електромобілі та пільгове розмитнення: як зекономити до третини ціни у 2025

Перша рушійна сила у тих, хто купує перший електромобіль – зазвичай це економність. Це вже згодом приходить відчуття нової якості драйву, комфорту без шуму та вібрацій, розуміння всіх інших переваг після чого повернення до бензинових чи дизельних авто для більшості стає неможливим. Однак згадана риса – економність – теж важлива, і ще й як, адже за рік економія на пальному починається з тисячі доларів, а хто їздить більше – відповідно заощаджує ще більше.

Ще плюс – купуючи електромобіль під ключ ви платите фактично лише за нього, з мінімумом податків, бо сьогодні діє низка пільг на авто з електротягою, однак уже з 1 січня 2026 року ситуація зміниться — буде повернено податок на додану вартість (ПДВ). Цей крок одразу вплине на кінцеву ціну, тож 2025 рік (фактично – кілька місяців), ще той час, коли можна розмитнити електромобіль за максимально вигідних умов.

Які пільги діють сьогодні

Станом на початок 2025 року імпорт електромобілів в Україну звільнений від сплати:

ввізного мита;

ПДВ (20%);

збору до Пенсійного фонду.

Залишається лише символічний акциз — 1 євро за 1 кВт-год ємності тягової батареї. Це означає, що розмитнення електромобіля сьогодні є в рази доступнішим, ніж для бензинових чи дизельних авто аналогічної вартості за кордоном, а також віку та класу.

Що зміниться у 2026 році

Відповідно до чинного законодавства, з 1 січня 2026 року відновлюється сплата ПДВ на електромобілі. Це автоматично підвищить вартість розмитнення щонайменше на 20% від митної вартості авто. Інші пільги — мито, акциз і пенсійний збір — залишаються без змін, однак сам факт повернення ПДВ суттєво знижує фінансову привабливість покупки «електрички» з 2026 року.

Чому варто не зволікати з покупкою

Хоча номінально мова йде про +20%, у реальності ціна може зрости ще більше. При чому, значно раніше згаданого у Податковому кодексі 1 січня 2026. Причин кілька:

Ажіотажний попит з середини 2025 року.

Зростання кількості замовлень традиційно веде до зростання цін. Особливо це стосується популярних напрямків імпорту, таких як США, де це явище, можна сказати, почалося вже, оскільки тут маємо довгий ланцюг доставлення. Автомобілі зі США часто доставляються від 2–3 місяців, плюс потрібен ремонт, тому, щоб встигнути до дедлайну — купувати треба вже зараз. Дізнатися як замовити авто зі США можна у консультантів West Auto Hub.

Курсові коливання.

Так вже склалося, що коли мова заходить про нерухомість чи автомобілі, всі числа озвучуються у валюті. Якщо виникнуть якісь передумови, навіть незначні курсові коливання валют здатні помітно вплинути на кінцеву ціну.

Імовірні податкові зміни в країнах походження.

У США та ЄС тривають обговорення щодо змін у внутрішній підтримці електромобілів. Менше пільг “там” – вищі ціни тут. До того ж зараз ми є свідками доволі агресивної й турбулентної податкової політики США, і це ще один чинник, який мало не миттєво може потягти збільшення цін на різних ринках, навіть за межами США.

Приклади з реального ринку

Для розуміння потенційної економії варто розглянути кілька популярних моделей:

Volkswagen e-Golf 2019 — зараз коштує близько $13 000. Після повернення ПДВ ціна на цей хетчбек зросте до майже $16 тис.

— зараз коштує близько $13 000. Після повернення ПДВ ціна на цей хетчбек зросте до майже $16 тис. Tesla Model 3 AWD 2018–2019 — від $17 000. Після повернення ПДВ такі доведеться купувати від $21 тис.

— від $17 000. Після повернення ПДВ такі доведеться купувати від $21 тис. Audi e-tron 2018 — від $25 000. У 2026 може коштувати понад $30 000.

В усіх випадках — різниця перевищує $3000–$5000, (і це лише для мас-маркету) що для багатьох покупців є визначальним фактором.

Як скористатися пільгами вже зараз

Для тих, хто планує придбати електромобіль у 2025 році, важливо не лише вибрати модель, але й вчасно оформити всі етапи доставлення та розмитнення. West Auto Hub пропонує повний супровід під ключ — від підбору до першої реєстрації. Це дозволяє зберегти не лише кошти, але й час, мінімізуючи ризики затримок.

Якщо ви розмірковуєте над купівлею електромобіля — 2025 рік дає унікальну можливість зекономити до третини вартості. Вже з 2026 (за умови що раніше не спрацює котрийсь зі згаданих вище додаткових факторів) така перевага зникне, а витрати зростуть. Тож не гайте часу – замовляйте електромобілі під ключ ще за “старими” цінами зі США або Європи у West Auto Hub!