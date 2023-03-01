Бізнес та акції

Експерти Codes назвали 10 категорій товарів та послуг, для придбання яких найчастіше використовують промокоди

01.03.2023
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Промокоди на знижку з’явилися серед пропозицій онлайн-продавців та надавачів послуг порівняно недавно. Спочатку їх застосовувала незначна кількість споживачів, та на кінець 2021 року цим типом знижок уже користувалися близько 30% онлайн-покупців. З початком воєнних дій в Україні кількість покупок у цілому та з застосуванням промокодів зокрема, скоротилася майже на 85%. Але, як зазначають експерти сервісу Codes, вже у другій половині березня попит почав відновлюватися, а влітку перевищив довоєнні показники на 25%.

Є в українських споживачів “улюблені” категорії товарів та послуг, які можна придбати зі знижкою за промокодом. Про першу десятку найбільш популярних позицій розповідаємо нижче. 

10 найпопулярніших груп товарів та послуг з промокодами

  1. Лідером за кількістю запитів уже третій рік поспіль залишається придбання сезонного одягу та взуття. Згідно з інформацією, наданою експертами Codes, отримати промокоди з codes.com.ua на купівлю цих товарів у 2022 році виявили бажання понад 60% людей, які заходили на сайт у пошуках вигідних знижок. Найчастіше споживачі вибирали промокоди інтернет-магазинів Intertop, Vovk, KastaPost, Answear, Eobuv. 
  2. Після виходу зі стресового стану, викликаного війною, в українців “прокинувся” інтерес до розваг та відпочинку. Тому попит на акційні пропозиції закладів, що організовують азартні ігри, зокрема на такі, як фріспіни без депозиту з https://codes.com.ua/categories/frispiny, зріс майже на третину й становить близько 54% від загальної кількості запитів. 
  3. На третьому місці за кількістю запитів знаходиться цифрова та побутова техніка, яку пропонують магазини Touch UA, Comfy.ua, MOYO, Telemart. У тренді традиційно залишаються смартфони, ноутбуки, смарт-годинники, планшети. Промокодами для їх придбання торік скористалися понад 50% користувачів сервісу Codes. Восени на чверть зросла частка тих, хто вирішив придбати зі знижкою повербанки, зарядні станції, мобільні батареї, генератори.
  4. Товари для дому та дрібна побутова техніка зайняли четверте місце. З промокодом найчастіше купують блендери, варильні поверхні, кавоварки, термосумки, термоси, вакууматори, обігрівачі, світлодіодні панелі. Найбільший попит мають промокоди інтернет-магазинів Стилус, Комфі, Алло, Фокстрот.
  5. На 17% зросла кількість людей, які використовують промокоди, що забезпечують знижку на бізнес-ланчі та безплатне доставлення готової їжі. Загальна кількість користувачів таких послуг становить понад 40%.
  6. За час війни тренд на економію коштів посилився, українці почали частіше використовувати промокоди для придбання зоотоварів: корми, вітаміни, аксесуари, іграшки. Можливістю купити товари для домашніх тварин зі знижкою за рік скористалися приблизно 36% покупців проти 8% у 2021 році.

У першу десятку популярних запитів на промокоди ввійшли також засоби гігієни, автозапчастини, інструменти, парфумерія.

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01.03.2023
1 хвилина на прочитання
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