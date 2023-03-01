Експерти Codes назвали 10 категорій товарів та послуг, для придбання яких найчастіше використовують промокоди

Промокоди на знижку з’явилися серед пропозицій онлайн-продавців та надавачів послуг порівняно недавно. Спочатку їх застосовувала незначна кількість споживачів, та на кінець 2021 року цим типом знижок уже користувалися близько 30% онлайн-покупців. З початком воєнних дій в Україні кількість покупок у цілому та з застосуванням промокодів зокрема, скоротилася майже на 85%. Але, як зазначають експерти сервісу Codes, вже у другій половині березня попит почав відновлюватися, а влітку перевищив довоєнні показники на 25%.

Є в українських споживачів “улюблені” категорії товарів та послуг, які можна придбати зі знижкою за промокодом. Про першу десятку найбільш популярних позицій розповідаємо нижче.

10 найпопулярніших груп товарів та послуг з промокодами

Лідером за кількістю запитів уже третій рік поспіль залишається придбання сезонного одягу та взуття. Згідно з інформацією, наданою експертами Codes, отримати промокоди з codes.com.ua на купівлю цих товарів у 2022 році виявили бажання понад 60% людей, які заходили на сайт у пошуках вигідних знижок. Найчастіше споживачі вибирали промокоди інтернет-магазинів Intertop, Vovk, KastaPost, Answear, Eobuv. Після виходу зі стресового стану, викликаного війною, в українців “прокинувся” інтерес до розваг та відпочинку. Тому попит на акційні пропозиції закладів, що організовують азартні ігри, зокрема на такі, як фріспіни без депозиту з https://codes.com.ua/categories/frispiny , зріс майже на третину й становить близько 54% від загальної кількості запитів. На третьому місці за кількістю запитів знаходиться цифрова та побутова техніка, яку пропонують магазини Touch UA, Comfy.ua, MOYO, Telemart. У тренді традиційно залишаються смартфони, ноутбуки, смарт-годинники, планшети. Промокодами для їх придбання торік скористалися понад 50% користувачів сервісу Codes. Восени на чверть зросла частка тих, хто вирішив придбати зі знижкою повербанки, зарядні станції, мобільні батареї, генератори. Товари для дому та дрібна побутова техніка зайняли четверте місце. З промокодом найчастіше купують блендери, варильні поверхні, кавоварки, термосумки, термоси, вакууматори, обігрівачі, світлодіодні панелі. Найбільший попит мають промокоди інтернет-магазинів Стилус, Комфі, Алло, Фокстрот. На 17% зросла кількість людей, які використовують промокоди, що забезпечують знижку на бізнес-ланчі та безплатне доставлення готової їжі. Загальна кількість користувачів таких послуг становить понад 40%. За час війни тренд на економію коштів посилився, українці почали частіше використовувати промокоди для придбання зоотоварів: корми, вітаміни, аксесуари, іграшки. Можливістю купити товари для домашніх тварин зі знижкою за рік скористалися приблизно 36% покупців проти 8% у 2021 році.

У першу десятку популярних запитів на промокоди ввійшли також засоби гігієни, автозапчастини, інструменти, парфумерія.