3 кращі моделі смарт-годинників, які можна купити б/у

Розумний годинник пропонує нам широкі можливості для моніторингу рівня фізичних навантажень, визначення стану здоров’я в конкретний момент, поєднання різних девайсів, відправлення повідомлень та безліч іншого функціоналу. При цьому зі зростанням кількості функцій підіймається й вартість гаджетів.

У плані економії коштів розумним рішенням буде купити бу смарт годинник з мінімальним зносом за розумною ціною. Широкий вибір таких девайсів ви знайдете в інтернет-магазині комісійної техніки Техноскарб. Ми ж розповімо про три найбільш популярні вживані моделі розумних годинників.

Apple Watch Ultra

Техніка американського бренду Apple давно стала синонімом функціональності та надійності, і модель смарт-годинника серії Ultra – не виняток. Серед її переваг:

вбудована пам’ять 32 ГБ;

наявність датчиків для вимірювання різних показників;

привабливий дизайн;

висока якість матеріалів;

великий екран на 49 мм із точною передачею відтінків та високою контрастністю;

міцне скло;

високий рівень захисту від вологи та пилу.

Саме розумний годинник Apple вважається найкращим вибором для купівлі вживаних девайсів. Вони вирізняються надійною збіркою та якісними матеріалами, що забезпечує довговічність пристроїв. Також варто сказати про тривалу підтримку з боку компанії, яка випускає оновлення для операційної системи протягом багатьох років.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro

Флагманська модель смартвотч на Android від південнокорейського бренду Samsung. Такий годинник відрізняється функціональністю і пропонує користувачам низку переваг:

тривала автономна робота (близько 48 годин);

міцний корпус із титану;

сапфірове скло;

надійна застібка, яка практично не схильна до зносу.

При цьому варто сказати про досить високу ціну таких девайсів. Саме тому оптимальним рішенням буде купити модель годинника від Samsung у вживаному вигляді, що дозволить заощадити на вартості пристрою.

Apple Watch SE 2

Доступна модель «яблучного» бренду, яка відрізняється високим рівнем захисту, тривалою роботою в автономному режимі та продуктивним процесором. Крім того, серед плюсів серії зазначають:

функціональність, що забезпечує розширені можливості щодо управління сторонніми гаджетами;

голосове керування;

стильний дизайн;

обсяг вбудованої пам’яті 32 ГБ.

Це лише три моделі смартвотч, які користувачі вибирають для купівлі б/у. На сайті інтернет-магазину Техноскарб ви знайдете широкий асортимент гаджетів, які зможете замовити за приємною ціною з гарантією якості та доставкою в будь-який регіон України.