Сервис такси в Киеве 571 — любые виды перевозок по лучшим ценам в столице

Такси — важнейший сервис для людей в 21 веке. В Киеве, где сейчас проживает более 3 млн людей такие службы более чем актуальны. Каждый украинец ищет надежного и ответственного поставщика этой услуги. Сервис заказа Такси Киев оперативно связывает водителей и клиентов (пассажиров), а также предоставляет современные комфортные автомобили для поездок.

Заказать машину просто, достаточно набрать 751 с мобильного!

Все пассажиры разные и нужно обеспечить каждому комфортную поездку: родителям с детьми, людям с питомцами, большим компаниям… и тут знают, как сделать так, чтобы клиенты и водители получили максимум выгод: быстрый трансфер по доступной цене.

Можно установить мобильное приложение на телефон с ОС Android или iOS и заказывать машину через него. Тут же в приложении человек будет знать все необходимое: информацию про авто и водителя, время подачи такси, стоимость поездки.

В Киеве время ожидания подачи автомобиля 10 минут. Сервис предоставляет разные услуги, связанные с перевозками и трансфером.

Нужно срочно поехать за город? – не вопрос! Хотите вызвать курьерскую доставку? — набирайте 571. Также доступны и другие виды перевозок:

эвакуатор;

транспортировка домашних животных;

грузовое такси;

трезвый водитель.

В военное время особенно сложно вызвать такси перед комендантским часом, но в этой компании хватает ресурсов, чтобы успеть довезти всех пассажиров даже при таких условиях.

Заказать эвакуатор в Киеве

В сервисе можно заказать эвакуатор также с мобильного телефона через приложение или на сайте https://571.com.ua/ru/evakuator/ в пару кликов. Транспортировка нужна не только людям и питомцам. Бывают случаи, когда в эвакуации и перемещении нуждается транспорт: легковые авто, внедорожники, микроавтобусы, мотоциклы и даже спецтехника.

Транспортное средство может поломаться и просто заглохнуть посреди дороги. В мегаполисе часто случаются аварии и в таких случаях тоже нужен эвакуатор. Транспорт доставят на стоянку или в гараж, на мастерскую или СТО. Компания сотрудничает с физическими и юридическими лицами. Чтобы воспользоваться услугой эвакуатора водитель должен предъявить документы, которые подтверждают право на передвижение на эвакуируемом авто или ином транспорте. Кроме пассажирских перевозок и эвакуатора, киевляне часто интересуются грузовым такси.

Заказать грузовое такси в Киеве

Для переезда или транспортировки крупногабаритных грузов сервис предлагает заказать грузовое такси. На сайте https://571.com.ua/ru/gruzovoe-taksi/ указана тарификация, особенности работы. Грузовое такси оказывает такие виды перевозок:

коммерческие;

частные;

доставка мебели из магазина;

доставка бытовой техники;

обычный переезд;

вывоз строительного мусора;

доставка стройматериалов;

офисный переезд;

складской переезд.

В общем, все что связанно с переездами — есть тут: грузовые авто, ответственные водители и сильные грузчики. Можно забронировать машину на конкретные время и дату, при необходимости бронь можно снять или перенести. Компания дает гарантию на свои услуги.