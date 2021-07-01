«ПриватБанк» не видає клієнтам гроші, поки ті не підтвердять походження коштів

Великий український банк «ПриватБанк» «вляпався» в черговий скандал, пов’язаний з депозитами. Користувач фінустанови поскаржився на те, що не може отримати свій вклад, хоча і підтвердив походження коштів, раз за разом документи вимагають знов.





Що сталося в цей раз

Своє обурення людина вилила у вигляді відгуку, який вона залишила на сторінці сайту Мінфін. У ньому чоловік детально описав ситуацію – кілька років тому він поклав на свій депозитний рахунок 11 тисяч гривень. Термін дії депозиту закінчився і користувач прийшов отримати гроші назад. Однак його заявку не прийняли, тому що зажадали документально підтвердити походження коштів. Так як у користувача не було документів в електронному вигляді, він приніс довідки про доходи в касу банку. Їх не прийняли, заявивши, що у відділенні немає сканера для переносу паперів в інтернет. Користувач попрямував в інше відділення, там документи відпрацювали, заявили, що вони пройшли перевірку і зняти гроші можна. Через дві хвилини на його телефон надійшло повідомлення про те, що він повинен підтвердити походження коштів ще раз.

В результаті користувач зробив чотири спроби забрати гроші, кожен раз приходила відмова. Сама послідовність була такою:

користувач приносить документи;

вони обробляються, надходить повідомлення про те, що верифікація пройдена успішно;

на телефон висилається повідомлення про те, що потрібно надати документи, що підтверджують доходи.

Дана ситуація тягнеться вже тиждень, проте кінця і краю не видно, а клієнт як і раніше залишається без своїх грошей.