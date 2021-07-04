Українські пенсіонери можуть радіти: пенсія зросте через мінімалку

Згідно із повідомленням Міністерства Соціальної політики України, у 2021 році вітчизняним пенсіонерам перерахують пенсію ще два рази. Загалом план керівного органу включав п’ять підвишок для різних категорій населення. То що ж цьогоріч встигло зробити для українських пенсіонерів Мінсоцполітики, а на які зміни ще варто зачекати?





Перша підвишка 2021 року мала місце ще у січні. Сума виплат тоді зросла у всіх пенсіонерів, що досягли пенсійного віку та виконали необхідну норму стажу. До того ж цій категорії громадян проіндексували виплати у березні, та повторно перерахували пенсії з 1 липня через збільшення прожиткового мінімуму. Згідно зі звітом Міністерства, липнева підвишка торкнулася майже 5 мільйонів громадян, тобто близько 50% усіх пенсіонерів України.

Мінсоцполітики планувало влітку також ввести регулярну доплату пенсіонерам у віці 75-80 років обсягом 400 грн. Натомість доплати отримали громадяни, старші за 80 років. Сума держдопомоги для них складає 500 грн щомісяця. Та все ж владний орган планує ввести державну допомогу для усіх пенсіонерів у віці понад 75 років. Отож обіцяна 400-гривнева підвишка їх очікує вже у жовтні.

До усіх пенсіонерів в обов’язковому порядку висувається вимога стосовно страхового стажу. Нагадаємо, він становить 20 років – для жінок, та 25 років – для чоловіків. У таких громадян сума пенсії не опуститься нижче 2 500 грн. Враховуючи обіцяну із жовтня доплату у розмірі 400 грн, загальна сума становитиме щонайменше 2 900 грн. Такі виплати отримуватимуть близько 1 млн українських пенсіонерів.

Позатим у Мінсоцполітики нагадали про підвищення мінімалки з 6 000 грн до 6 500 грн вже у грудні 2021 року. Отож пенсіонери, старші за 65 років, із 30-35-річним стажем отримають підвишку в розмірі 200 грн. Тобто сума їх щомісячної виплати стартуватиме не із 2 400 грн, а з 2 600 грн.

Ще одна зміна прожиткового мінімуму запланована також на грудень поточного року. Вона вплине суму мінімальної пенсії українців.