Названо банкноти, які в Україні підробляють найчастіше

В Україні за останній рік суттєво зменшилася кількість підробних грошових знаків. Протягом останніх 11 місяців 2022 року з обігу було вилучено у 3,9 рази менше фальшивих гривень, ніж протягом такого самого періоду у 2021 році. А загальна сума виявленої фальшивої готівки зменшилася аж в 4,5 рази.

Про досягнені у боротьбі з фальшивомонетниками результати розповіли в Національному банку України. Згідно з даними моніторингу регулятора, в 2022 році на 1 млн справжніх гривневих банкнот в обігу зустрічалося 2,1 штуки фальшивок. Для порівняння у 2021 році цей параметр дорівнював 7,1 штукам підробок на 1 млн справжніх грошових знаків.

Серед конфіскованих минулого року фальшивок переважали банкноти номіналом 200 грн та 500 грн. Йдеться звісно ж про купюри старого зразка, адже нові 200-ки та 500-ки через підвищений ступінь захисту фальшивомонетникам не так вже й просто підробити.

Загалом серед виявлених у 2022 році підробок близько 90% складають саме грошові знаки старого зразка. І лише трохи менше 10% – це якісні копії банкнот нового покоління. Хоча варто зазначити, що таке співвідношення фальшивих гривень нового та старого зразка,згідно з даними Нацбанку, залишається незмінним вже кілька років поспіль.

Переважна більшість вилучених фейкових гривень виготовлялися без особливих старань з боку зловмисників. Готівку просто друкували на принтері, використовуючи звичайний папір. В Національному банку пояснили таку низьку якість підробок тим, що шахраї робили ставку на довірливих громадян та неуважних працівників торгівлі, які не будуть надто прискіпливо перевіряти отримані банкноти.

Натомість підробляти монети українські фальшивомонетники поки що не навчилися. Жодної несправжньої обігової монети НБУ за останні кілька років не виявив. Тому запланована на 2023 рік заміна банкнот 5 грн та 10 грн на монети лише допоможи зменшити кількість фальшивих грошових знаків в Україні.