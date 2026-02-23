HUAWEI показала нові фітнес-браслети Band 11 та 11 Pro

HUAWEI розширила асортимент фірмових пристроїв, презентувавши розумні браслети Band 11 та Band 11 Pro. Новинки мають багато спільних характеристик, проте відрізняються матеріалами та розмірами корпусу. Обидва гаджети отримали 1,62-дюймові сенсорні AMOLED-екрани з роздільною здатністю 286×482 пікселів (347 ppi). На бічній грані передбачена фізична кнопка для зручного запуску меню, а самі пристрої надійно захищені від води за стандартом 5ATM.

В арсеналі трекерів є 9-осьовий датчик IMU, який об’єднує акселерометр, гіроскоп і магнітометр. Також на борту присутні оптичний пульсометр і датчик освітленості. Браслети легко синхронізуються зі смартфонами на базі Android 9.0 і вище, а також iOS 13.0 і новіших версій. За автономність відповідає акумулятор місткістю 300 мАг. Виробник обіцяє до 14 днів роботи при помірному використанні, до 8 днів у звичайному режимі та близько 3 днів із постійно увімкненим екраном (Always-On Display).

Базовий HUAWEI Band 11 випускається в корпусі з алюмінієвого сплаву або міцного полімеру (вага становить 16-17 грамів залежно від матеріалу). Ця модель доступна в бежевому, зеленому, білому, чорному та рожевому кольорах, а її ціна на ринку Китаю складає 43 долари. Старша версія Band 11 Pro пропонується виключно в алюмінієвому корпусі вагою 18 грамів. Вона доступна у зеленому, чорному та блакитному варіантах і коштуватиме 80 доларів.