Блогер з Дубая придбав Samsung Galaxy S26 до офіційної презентації

Дубайський блогер Сахіл Карул зумів отримати флагманський смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra ще до його офіційного старту продажів. За ексклюзивний «ранній доступ» ентузіасту довелося заплатити 3300 доларів, хоча очікувана роздрібна ціна за версію з накопичувачем на 256 ГБ становитиме значно менше — близько 1299 доларів.

Блогер одразу продемонстрував гаджет «наживо», остаточно підтвердивши попередні інсайдерські витоки щодо оновленого дизайну: кути корпусу стали помітно менш гострими, а навколо блоку камер з’явився характерний виступаючий «острівець».

Окрім зовнішнього вигляду, пристрій одразу ж протестували в популярних бенчмарках, щоб оцінити його реальну потужність. У AnTuTu смартфон продемонстрував вражаючий результат у 3 720 219 балів. У Geekbench флагман набрав 3648 балів в однопотоковому режимі та 10 898 балів у багатопотоковому.

Також гаджет випробували у жорсткому стрес-тесті 3DMark Wild Life Extreme, де найкращий показник склав 6849 балів при стабільності частоти кадрів на рівні 53,2%. Нагадаємо, що офіційна презентація всієї лінійки Samsung Galaxy S26 запланована на 25 лютого.