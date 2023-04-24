Samsung Galaxy S24 отримає акумулятор як у Tesla

Компанія Samsung використовуватиме автомобільні технології під час створення свого наступного флагманського смартфона. Про це повідомляє портал SamMobile .
Якщо вірити джерелу, то йдеться про метод штабелювання, що застосовується під час виробництва акумуляторів для електрокарів. Для цього буде залучено фахівців підрозділу Samsung SDI, які займаються створенням літій-іонних батарей для автомобілів з електродвигунами. Такий метод забезпечить збільшену ємність батареї (приріст до 10%) і, за даними SamMobile, можна використовувати вже в наступній лінійці флагманських смартфонів бренду — Samsung Galaxy S24.
Поточний флагман Samsung, модель S23 Ultra, оснащений акумулятором ємністю 5000 мАг. Вперше пристрій був представлений 1 лютого 2023 на презентації Galaxy Unpacked. Смартфон надійшов у продаж 17 лютого 2023 року.
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