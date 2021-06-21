Названо моделі кращих камерофонів в 2021 році

Сьогодні ми зібрали найкращі камерофони цього року для всіх любителів мобільного зйомки. Цікаво, що в рейтинг кращих увійшли не тільки флагмани, але і кілька досить бюджетних моделей з крутими камерами.





Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Основна камера: 108 Мп + 12 Мп + 10 Мп + 10 Мп

Фронтальна камера: 40 Мп

Один з кращих камерофонів 2021 року, який вміє знімати відео у 8K, підтримує оптичну стабілізацію зображення і 100-кратний гібридний зум.

Смартфон отримав квадрокамеру з лазерним автофокусом: основний датчик 108 Мп, ширік 12 Мп, а також телефото сенсори з роздільною здатністю по 10 Мп і зумом х3 і х10. Гаджет працює на платформі Samsung Exynos 2100, має якісний екран з розгорткою 120 Гц і діагоналлю 6,8 дюймів, стереодинаміки і швидку провідну та бездротову зарядку.



Xiaomi Mi 11 Ultra

Основна камера: 50 Мп + 48 Мп + 48 Мп

Фронтальна камера: 20 Мп

Ця модель має одну з кращих камер в своєму класі і навіть очолює рейтинг DxOMark. Mi 11 Ultra отримав потрійний модуль з основним датчиком від Samsung з роздільною здатністю 50 Мп і 10-кратним гібридним зумом, ширік 48 Мп і телефотомодуль 48 Мп з 5-кратним оптичним збільшенням. Гаджет вміє записувати відео у 8K, підтримує лазерний автофокус і в цілому знімає із зумом до х120.

Також в блоці камер розташований 1,1-дюймовий додатковий AMOLED-дисплей, який дублює основний екран – на нього можна виводити повідомлення, превью при зйомці селфі або власну заставку.

Модель працює на топовому процесорі Qualcomm Snapdragon 888, підтримує швидку зарядку потужністю до 67 Вт, розширений динамічний діапазон HDR10 + і частоту оновлення кадрів 120 Гц. Екран, до речі, досить великий і яскравий – AMOLED-матриця з діагоналлю 6,81 дюйма. Також смартфон захищений від води і пилу за стандартом IP68.



HUAWEI Mate 40 Pro

Основна камера: 50 Мп + 20 Мп + 12 Мп

Фронтальна камера: 13 Мп

Китайський флагман, що вийшов у 2020 році, все ще може потягатися за звання кращого камерофона з моделями 2021 року. Так, HUAWEI Mate 40 Pro отримав три камери від Leica, розташованих в кільці на спинці: основний датчик 50 Мп з діафрагмою F / 1.90, надширококутний модуль 20 Мп і телеоб’єктив 12 Мп. Також в наявність TOF для вимірювання глибини кадру. Фронталка теж, по суті, подвійна: камера 13 Мп + TOF-сенсор.

Як і належить флагману, смартфон працює на потужному процесорі Huawei Kirin 9000.

Також серед особливостей – підтримка Bluetooth 5.2, наявність ІЧ-датчика, швидка зарядка Huawei SuperCharge, захист по IP68 і якісний OLED-дисплей з діагоналлю 6.76 дюймів і рядків 90 Гц. Однак модель не працює з сервісами Google. Для завантаження програм доведеться використовувати магазин App Gallery.



Apple iPhone 12 Pro Max

Основна камера: 12 Мп + 12 Мп + 12 Мп

Фронтальна камера: 12 Мп

Топовий айфон на 5-нм процесорі Apple A14 Bionic – єдиний апарат в нашому рейтингу, який оснащений датчиком LiDAR для аналізу навколишнього простору. Технологія задіюється при зйомці в нічному режимі і дозволяє робити барвисті портрети навіть в сутінках. Всі камери пристрою мають роздільну здатність 12 Мп – Apple поки не женеться за мегапікселями, як інші бренди. Але це не заважає смартфону створювати круті знімки і бути на перших місцях топів камерофонів.

iPhone 12 Pro Max також отримав 6,7-дюймовий OLED-дисплей з покриттям Ceramic Shield, повний захист від води і пилу, підтримку оптичної стабілізації зображення і формату Dolby Vision для зйомки відео. Також до спинки нового айфона можна прикріплювати магнітні аксесуари за допомогою кріплення MagSafe.



OnePlus 9 Pro

Основна камера: 48 Мп + 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп

Фронтальна камера: 16 Мп

Американський бренд випускає пристойні камерофони – OnePlus 9 Pro також знаходиться в топі рейтингу DxOMark. Він отримав чотири камери з датчиками 48, 50, 8 і 2 Мп – причому найбільшу роздільну здатність має ультраширококутна камера. Це цікаво, тому що інші виробники рідко приділяють їй багато уваги. Гаджет підтримує трикратний оптичний зум, оптичну і електронну стабілізацію, зйомку в 8K при 30 fps, режим супер-макро і крутий автофокус.

Модель захищена від води по IP68, оснащена дисплеєм з діагоналлю 6,7 дюймів, батареєю 4500 мАг, 8/256 Гбайт пам’яті і флагманським процесором Qualcomm Snapdragon 888. Також важливо, що в комплекті з OnePlus 9 Pro йде зарядний пристрій потужністю 65 Вт.



realme 8 Pro

Основна камера: 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп

Фронтальна камера: 12 Мп

Найдоступніший смартфон з камерою 108 Мп. Також у нього є три додаткових датчика: ширік 8 Мп, сенсор глибини 2 Мп і макро-камера 2 Мп. Гаджет напханий різними фільтрами і ефектами для зйомки портретів і напевно сподобається початківцям блогерам.

Він працює на ігровому процесорі Snapdragon 720G, має пристойний об’єм пам’яті (6/128 Гбайт), акумулятор ємністю 4500 мАг з швидкою зарядкою і 6,4-дюймовий дисплей з мініатюрними рамками і вписаною в кут фронталкою. Купити realme 8 Pro можна в середньому за 9 000 гривень – це дуже вигідна пропозиція.



Redmi Note 10 Pro

Основна камера: 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп

Фронтальна камера: 16 Мп

Ще один доступний смартфон з крутою камерою – це нова модель Redmi Note 10 Pro, яка отримала основний датчик з роздільною здатністю 108 Мп. Він підтримує алгоритми штучного інтелекту для обробки фото, добре знімає при недостатньому освітленні і може записувати відео в 4K при 30 fps.

Пара флагманських фішок, який перейняв Redmi Note 10 Pro – це AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц і 33-ватна швидка зарядка. Також гаджет підтримує NFC, має 8/128 Гбайт пам’яті і геймерський процесор Qualcomm Snapdragon 732G. Смартфон коштує ті самі гроші, що й realme – близько 9 000 гривень.

