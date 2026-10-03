Боєприпас, якому не потрібні ні GPS, ні лазерна підсвітка: OKSI представила «розумні» головки самонаведення

Компанія OKSI представила нову лінійку інтелектуальних головок самонаведення. Вони мають скеровувати боєприпаси без GPS, лазерного підсвічування цілі та радіозв’язку з оператором. Всі ключові завдання виконує бортова електроніка самого боєприпаса.

Проблема, яку розробники намагаються розв’язати, добре відома: у сучасних конфліктах супротивник глушить навігацію та канали зв’язку, і зброя, що залежить від зовнішніх сигналів, втрачає точність. Для України це давно не теорія: засоби радіоелектронної боротьби регулярно ускладнюють застосування високоточних боєприпасів із супутниковою навігацією.

У головках OKSI поєднано електрооптичні та інфрачервоні датчики з бортовим комп’ютером. Алгоритми комп’ютерного зору розпізнають цілі самостійно, а за заявою компанії, працюють у широкому діапазоні швидкостей: від дозвукових до гіперзвукових. Підтримується режим «захоплення після пуску»: боєприпас може шукати ціль уже в польоті, а не лише за попередньою вказівкою. Кілька боєприпасів можуть бити по різних цілях у швидкій послідовності, причому кожен веде свою ціль без постійної лазерної підсвітки. Це знижує навантаження на літаки й наземні підрозділи, які підтримують удар.

Генеральний директор OKSI Кріс Холмсперкер пояснив, що радіоелектронна боротьба оголила слабкі місця наведення, залежного від сигналів, а нова головка пасивно утримує захоплену ціль. Заодно система вирішує питання позиціонування й навігації в умовах, де супутниковий сигнал недоступний.

Розробники використали відкриту архітектуру, прийняту в оборонних програмах США. Компоненти можна змінювати без переробки всієї системи: датчики й обчислювальне обладнання підбирають під завдання, а програмне забезпечення оновлюється окремо. За даними OKSI, головки придатні для боротьби з дронами, морських операцій, ударів по наземних цілях, непрямого вогню та перехоплення, а їхні габарити, маса, енергоспоживання й вартість мають бути невеликими. Компанія позиціонує продукт як готовий до виробництва, але назв конкретних боєприпасів, що отримають такі головки, не наводить.