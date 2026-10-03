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Боєприпас, якому не потрібні ні GPS, ні лазерна підсвітка: OKSI представила «розумні» головки самонаведення

OKSI представила інтелектуальні головки самонаведення, що працюють без GPS, лазерної підсвітки та радіозв'язку, зокрема на гіперзвукових швидкостях. Вони розраховані на умови потужної РЕБ.

Автор:
Andrew Orobets
81mm Precision Guidance Kit (PGK) supporting new Intelligent Seeker tech

Компанія OKSI представила нову лінійку інтелектуальних головок самонаведення. Вони мають скеровувати боєприпаси без GPS, лазерного підсвічування цілі та радіозв’язку з оператором. Всі ключові завдання виконує бортова електроніка самого боєприпаса.

Проблема, яку розробники намагаються розв’язати, добре відома: у сучасних конфліктах супротивник глушить навігацію та канали зв’язку, і зброя, що залежить від зовнішніх сигналів, втрачає точність. Для України це давно не теорія: засоби радіоелектронної боротьби регулярно ускладнюють застосування високоточних боєприпасів із супутниковою навігацією.

У головках OKSI поєднано електрооптичні та інфрачервоні датчики з бортовим комп’ютером. Алгоритми комп’ютерного зору розпізнають цілі самостійно, а за заявою компанії, працюють у широкому діапазоні швидкостей: від дозвукових до гіперзвукових. Підтримується режим «захоплення після пуску»: боєприпас може шукати ціль уже в польоті, а не лише за попередньою вказівкою. Кілька боєприпасів можуть бити по різних цілях у швидкій послідовності, причому кожен веде свою ціль без постійної лазерної підсвітки. Це знижує навантаження на літаки й наземні підрозділи, які підтримують удар.

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Генеральний директор OKSI Кріс Холмсперкер пояснив, що радіоелектронна боротьба оголила слабкі місця наведення, залежного від сигналів, а нова головка пасивно утримує захоплену ціль. Заодно система вирішує питання позиціонування й навігації в умовах, де супутниковий сигнал недоступний.

Розробники використали відкриту архітектуру, прийняту в оборонних програмах США. Компоненти можна змінювати без переробки всієї системи: датчики й обчислювальне обладнання підбирають під завдання, а програмне забезпечення оновлюється окремо. За даними OKSI, головки придатні для боротьби з дронами, морських операцій, ударів по наземних цілях, непрямого вогню та перехоплення, а їхні габарити, маса, енергоспоживання й вартість мають бути невеликими. Компанія позиціонує продукт як готовий до виробництва, але назв конкретних боєприпасів, що отримають такі головки, не наводить.

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