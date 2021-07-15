Названо три неочевидні помилки при зарядці смартфона

Багато користувачів при зарядці смартфона слідують простій схемі: “розрядився акумулятор – підзарядити його”. Однак це правило працює не завжди – є ситуації, коли зарядка може стати згубною для батареї.





1. На холоді. При зниженій температурі ємність акумулятора знижується, і якщо зарядити його повністю, то при нагріванні може статися перезаряд, який може призвести до здуттям батареї. Потрібно дочекатися, поки аппатат нагріється до кімнатної температури (але не класти його на батарею).

2. На спеці. В цьому випадку всі реакції всередині акумулятора прискорюються, і додаткова зарядка також може привести до пошкодження елементів. У цьому випадку також необхідно почекати приходу температури в норму, не форсуючи події.

3. Під час активного використання. При запуску “важких” додатків та ігор навантаження на процесор і відеочіп високе, і весь апарат може почати нагріватися. Підвищення температури торкнеться і акумулятора – укупі з зарядкою це може бути вкрай шкідливо для нього.

Також експерти порадили не нагрівати смартфон до температури вище 45 градусів, не залишати його на зарядці на всю ніч і намагатися тримати рівень зарядка в діапазоні 40-80 відсотків.