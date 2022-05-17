Українцям дали пораду, як не “вбити” батарею смартфона неправильною зарядкою

Акумулятор смартфону зазнає підвищеного навантаження, накопичуючи та витрачаючи заряд одночасно — і щоб батарея прослужила довше, краще не користуватися пристроєм, поки він заряджається, розповів в GSMinfo технічний експерт Як Коліщук.





“Користуватися телефоном під час заряджання шкідливо для батареї. При цьому, якщо ви просто дивитеся відео, гортаєте фотографії або серфите в інтернеті, додаткові втрати акумулятора становитимуть два відсотки ємності за рік. Але якщо грати під час заряджання або користуватися ресурсомісткими програмами, наприклад, відеоредактором, телефон буде нагріватися, а високі температури дуже шкідливі для акумулятора, і втрата ємності буде набагато більшою. Іншими словами, акумулятор піддається великим навантаженням, коли він і заряджається, і розряджається одночасно. Просто почекайте, доки він стоїть на зарядці», – пояснив він.

“Найпростіше – вимкнути телефон на час заряджання, так буде найшвидше. Якщо відключати пристрій для вас не варіант, слід увімкнути темну тему, якщо це OLED-дисплей, а також режим енергозбереження”, – зазначив Коліщук.

За його словами, щоб не вбити акумулятор, бажано заряджати його в діапазоні від 20 до 80 відсотків.

“Не розряджайте телефон у нуль, сучасні акумулятори цього не люблять. Не залишайте телефон на ніч на зарядці, щоб пристрій не висів постійно на дроті, заряджаючись. Також не потрібно заряджати апарат до 100%: це додатково зношує акумулятор. Ми завжди радимо використовувати діапазон від 20 до 80 відсотків: побачили 20 відсотків – поставили на зарядку, побачили 80 відсотків – зняли телефон.