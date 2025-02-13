Народний хіт Samsung Galaxy A56 показали з усіх боків

Одразу після анонсу серії Galaxy S25 компанія Samsung почала готується до випуску доступніших моделей. У березні очікується презентація Galaxy A56 і A36, а інсайдер Еван Бласс уже поділився офіційними рендерами, що демонструють оновлений дизайн старшої моделі.

Судячи із зображень, Galaxy A56 вийде в чотирьох кольорах: сірому, рожевому, чорному і зеленому. Телефон отримав оновлений блок камер із трьома об’єктивами, об’єднаними в один модуль, що виступає, і світлодіодним спалахом поруч. Також девайс збереже Key Island – невеликий виступ на правому торці з кнопками живлення і гучності. Очікується, що задня панель буде скляною, а рамка зроблена з алюмінію.

Смартфон оснастять 6,7-дюймовим Dynamic AMOLED-екраном з FHD+ роздільною здатністю, частотою оновлення 120 Гц і вбудованим сканером відбитків пальців. Під капотом – чип Exynos 1580, до 12 ГБ ОЗП і 256 ГБ вбудованої пам’яті. За автономність відповідатиме батарея на 5000 мАг з підтримкою зарядки до 45 Вт. Основна камера на 50 Мп з OIS буде доповнена надшириком на 12 Мп і макрооб’єктивом на 5 Мп. Найімовірніше, новинка працюватиме на Android 15 з оболонкою One UI 7.