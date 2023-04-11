Розкрито дизайн «горбатого» смартфона Xiaomi

Портал SmartPrix опублікував якісні рендери та докладні характеристики фотофлагмана Xiaomi 13 Ultra, презентація якого очікується 18 квітня.

На опублікованих зображеннях можна розглянути дизайн смартфона, у тому числі виступ на задній кришці, який користувачі мережі прозвали горбом. На цьому потовщенні розташований круглий блок камер, в якому розміщено чотири 50-мегапіксельні датчики. Головною камерою виступає 1-дюймовий детектор Sony IMX989.

Xiaomi 13 Ultra отримає 6,7-дюймовий AMOLED-екран з 2К-роздільною здатністю, частотою 120 Гц і закругленими краями. За продуктивність у новинці відповідатиме чіп Snapdragon 8 Gen 2, доповнений до 16 ГБ оперативної пам’яті. Максимальний обсяг вбудованого сховища становитиме 512 ГБ.

Смартфону приписують акумулятор ємністю 4900 мАч з швидким заряджанням провідною потужністю 90 Вт і бездротовою на 50 Вт.

Очікується, що вартість Xiaomi 13 Ultra у Китаї складе 6 тис. юанів (близько 18 тис. грн.). Смартфон також мають офіційно представити в Україні.