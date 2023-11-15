Українцям порадили вимикати телефон щонайменше раз на тиждень

Експерти розповіли про те, що для збільшення терміну служби смартфона необхідно повністю вимикати його на кілька хвилин або годин хоча б раз на тиждень. Фахівці вказують на схожість мобільного телефону з комп’ютером і пояснюють, що вимкнення пристрою на деякий час дає змогу звільнити системні ресурси, зайняті різними додатками та процесами.

Однак найважливіше це заряджати смартфон, коли його акумулятор розряджається до 75%. Якщо чекати позначки в 25% і нижче, це може скоротити здатність пристрою отримувати й утримувати заряд. Щоб батарея працювала в повному обсязі, рекомендується заряджати її вже за вищого рівня розряду, а не доводити до повної розрядки.

На додаток до цього експерти радять регулярно видаляти непотрібні додатки, фотографії, відео, документи та кеш від часто використовуваних месенджерів. Це допоможе підвищити продуктивність телефону і знизити навантаження на процесор і оперативну пам’ять. Також рекомендується відключати зайві push-повідомлення і постійне виявлення місця розташування.

Експерти наголошують на важливості встановлення операційних оновлень на смартфон. Вони не тільки виправляють помилки і вразливості, але також можуть запропонувати нові способи поліпшення управління живленням і продуктивності батареї. Щоб не пропустити оновлення, рекомендується налаштувати автоматичне оновлення на телефоні.