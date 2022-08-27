Великобританія направить Україні підводні безпілотники

Великобританія в якості військової допомоги Україні направить підводні безпілотники. Про це повідомили у Міноборони країни.





Підводні безпілотні апарати призначені для розмінування підходів до портів Чорного моря. Апарати здатні працювати на глибині до 100 метрів та допомагати виявляти місцезнаходження мін за допомогою спеціальних сенсорів.

Уточнюється, що Великобританія поставить шість безпілотних підводних апаратів. Як повідомляється, три з них буде взято із запасів британських ЗС, а решту додатково придбано Лондоном. Нова техніка забезпечить безпечне вивезення зерна з країни, пояснили в оборонному відомстві Сполученого Королівства.

Раніше стало відомо, що Норвегія домовилася з Великобританією про постачання Україні мікробезпілотників Black Hornet на суму понад дев’ять мільйонів доларів. На той момент Міноборони Норвегії заявило, що постачання зроблю «в рамках пожертвування Україні».