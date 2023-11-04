Samsung Galaxy S24 Ultra стане першим смартфоном бренду з титановим корпусом

Вчора стало відомо, що Samsung планує провести презентацію флагманської серії Galaxy S24 17 січня. Тепер з’явилася інформація, що підтверджує деякі ключові особливості суперфлагмана Galaxy S24 Ultra.

Південнокорейське видання The Elec з посиланням на джерела в ланцюжку поставок повідомило, що Galaxy S24 Ultra стане першим пристроєм бренду з титановим корпусом. Уперше цей метал з’явився у смартфонах Apple iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max. Слідом за нею Xiaomi представила флагман Xiaomi 14 Pro у спеціальній версії Titanium, а тепер Samsung поповнить їхні ряди.

Залежно від того, наскільки добре сприймуть користувачі титановий корпус, компанія почне використовувати його і в інших моделях. На жаль, молодші моделі серії Galaxy S24 збережуть алюміній у конструкції.

Джерела також зазначають, що Samsung почала працювати над впровадженням титану у свої смартфони близько двох років тому, однак рішення про комерціалізацію цього матеріалу було ухвалене нещодавно. Поточні алюмінієві рамки обходяться компанії в $20, а з переходом на титан, який коштує під $100, Samsung доведеться збільшити вартість смартфонів.

Також девайс зможе похвалитися фірмовою технологією AMD FSR для покращення графіки в іграх.