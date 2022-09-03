Дешеві дрони замість дорогих літаків та вертольотів — новий підхід РФ у війни з Україною

У Росії почали розробляти нові дрони. Безпілотники мають глушити радіосигнали, а також створювати перешкоди для РЛС. У тил противника їх хочуть доставляти при використанні снарядів для реактивних систем залпового вогню «Торнадо-С».





Скоріш за все такі безпілотні пристрої будуть одноразовими. Тобто, якщо дрон досягне своєї мети та потрапить в глибокий тил, мови про його повернення назад не може й бути.

Можливості дронів:

створення різних перешкод для порушення зв’язку;

перешкоди для електронного обладнання;

вивід з ладу радарів;

блокування роботи систем проти батарейної боротьби.

Для реалізації проєкту скоріш за все використовуватимуть недорогі БПЛА, щоб зменшити кількість вильотів вертольотів та літаків із РЕБ. Адже втратити дешевий дрон не так шкода, як дорогу авіацію.

Війна показала, ворожа авіація не може повною мірою протистояти українським ППО. Через великі втрати на фронті країна агресор намагається здешевити свої збитки.

На сьогодні у Росії стверджують, що найпотужнішою РСЗВ, що у них на озброєнні є «Торнадо-С». Деякі російські військові експерти вважають, що це взагалі найпотужніша у світі артилерійська зброя. Пускова установка здатна завдавати удари:

некерованими ракетами;

керованими ракетними снарядами;

Взагалі установка включає 12 направляючих та запускає 300-мм снаряди. Виготовлено її на базі радянської РСЗВ «Смерч». Відомо, що їх дальність польоту коригованих ракет близько 100 км. Усі основні характеристики уряд РФ засекретив.

Також інсайдери повідомляють, що у РФ зараз тестують БПЛА, що також запускатимуть з РСЗВ тільки для розвідування. Коли почнуть використовувати такі «глушилки» невідомо. Для них необхідно створити спеціальні снаряди, але РФ через санкції не може закупати імпортні компоненти, як це робила раніше.