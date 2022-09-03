Чому немає Windows 9 та iPhone 9: чому в IT так бояться цієї цифри

Після iPhone 8, за ідеєю, має бути iPhone 9? А після Windows 8, за логікою, нова версія має бути Windows 9? Але цю цифру пропустили свідомо. Давайте розберемося, чому так сталося. Спочатку розповім про так звані «теорії змови», які люди самі собі надумали, а потім спустимося з небес і логічно обґрунтуємо пропуск цифри 9.





Існує кілька думок, чому цифра 9 була пропущена:

У всьому винні німці. Справа в тому, що цифра 9 у німецькій мові звучить як «найн», що означає «ні» чи «відмова». Хоч і слова пишуться по-різному, але звучать однаково. Якось не дуже б звучало Windows немає або iPhone немає. Німеччина це дуже великий та платоспроможний ринок і падіння продажів не можна було допустити через цифру;

У всьому винен Бетховен. У світі культури є забобони, що дев’ятий твір може стати останнім, як це було з геніальною дев’ятою симфонією Бетховена. Правда не всі дотримуються забобонів, але все ж таки;

У Японії число 9 вважається нещасливим та японці часто пропускають цю цифру навіть у номерах квартир. Причина проста — вимова цифри звучить так само, як і слова «біль» та «мука». Як же випускати Windows 9 та iPhone 9 для японців? Раді вони цьому точно не будуть, а це означає, що потрібно перейменовувати модель для японського ринку, що є витратним.

Але спустимося з небес від забобонів різного роду і перейдемо до більш логічних пояснень.

Чому ні iPhone 9?

По-перше, iPhone 8 та iPhone 10 можна сказати телефони двох різних поколінь. Якщо 6, 7 і 8 апарати мали однаковий корпус і зовнішній вигляд, то десятка стала більшою по діагоналі – 4.7 “проти 5.85” і в ній повністю відмовилися від кнопки внизу екрана.

По-друге, iPhone 10 вийшов через 10 років після появи першого iPhone. Якось дивно було називати його дев’ятим, адже ювілей же, фанати не зрозуміють. Тому цифру було пропущено. Тут Apple могли б випустити якийсь полегшений апарат і дати йому ім’я iPhone 9, але не стали так робити, а просто пропустили ітерацію.

Чому ні Windows 9

Також є два пояснення. Будь-яка програма повинна знати на яку версію операційної системи вона встановлена. Справа в тому, що деякі програми можуть неправильно інтерпретувати Windows 9 і вважати, що програма запущена серед попередніх операційних систем — Windows 95 і 98.

Від цього софт може глючити чи зовсім не працювати. Хоча цю теорію в Microsoft спростували, але деякі експерти все ж впевнені, що проблема сумісності має місце.

Офіційна позиція компанії Microsoft така – вони заявили, що створили таку операційну систему, яка просто не може називатися Windows 9 і якось асоціюватися з Windows 8.

Тому й перескочили на одну одиницю, показавши тим самим інноваційну розробку. До речі, Windows 10 справді гарна — у ній зникли майже всі проблеми, які були у молодших версіях.