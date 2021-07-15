Екрани топових смартфонів топового виробника виходять з ладу одразу після закінчення гарантії

Екрани смартфонів Galaxy S20 + і S20 Ultra стали ламатися і показувати біле засвічування і різнокольорові смуги замість меню і вікон додатків. Причина виникнення дефекту невідома. Перші скарги почали надходити ще в травні 2021 року. Проблема проявляється найчастіше після закінчення терміну гарантії, що змушує власників ремонтувати гаджети вже за свій рахунок.





Флагмани Samsung поламалися

Власники смартфонів Galaxy S20 + і S20 Ultra почали скаржитися на проблеми з дисплеями на їх пристроях. Екрани стали виходити з ладу і показувати або рівномірне засвічення, або хаотично розташовані смуги.

За даними порталу PhoneArena, користувачі стикаються з цією проблемою вже через рік з моменту покупки, тобто після закінчення терміну гарантії. Смартфони серії Galaxy S20 – це флагмани Samsung попереднього модельного року. Вони були анонсовані в лютому 2020 року і надійшли в продаж місяцем пізніше.

Той факт, що телефони починають ламатися після гарантії, означає, що користувачам доводиться ремонтувати їх за свій рахунок.

Деякі флагмани Samsung 2020 року без причини починають працювати так

Що примітно, проблема з поломками дисплеїв зачіпає найчастіше найбільш дорогі моделі в лінійці. Наприклад, в Україні топовий S20 Ultra у версії 12/128 ГБ на момент публікації матеріалу коштуває 26 тис. грн. Власники значно більш доступних S20 і S20 FE на дефекти дисплея поки не скаржаться.

Reset не допомагає

Користувачі стали звертатися не тільки в сервісні центри Samsung, але і в їх підтримку. Проблема виявилася раніше – власники перерахованих смартфонів стали стикатися з нею кілька місяців тому.

Учасник офіційного форуму Samsung під псевдонімом LeeYon написав, що зв’язався з фахівцем технічної підтримки, намагаючись з’ясувати, що сталося з його Galaxy S20 Ultra, і як можна його полагодити. Чіткої відповіді LeeYon не отримав – замість цього йому порадили просто перезавантажити пристрій.

За словами LeeYon, екран його смартфона «вмирав» поступово. Спершу він став мерехтіти, коли LeeYon грав в мобільні ігри. Саме через ці перші симптоми він і звернувся в техпідтримку.

Пост LeeYon на форумі Samsung

Наслідуючи рекомендації фахівця Samsung, LeeYon перезавантажив свій мобільник. Мерехтіння в мобільних іграх змінилися зеленими смугами і білим засвіченням. До того ж екран став сильно нагріватися. Іншими словами, S20 Ultra повністю вийшов з ладу.

Samsung не вирішує проблему

LeeYon опублікував свій пост 14 травня 2021 року, але через два місяці Samsung так і не вирішила проблему виходять з ладу дисплеїв на своїх торішніх флагмани. Ситуацію вирішили висвітлити на популярному ресурсі Reddit. 2 липня 2021 р. користувач VincentJoshuaET опублікував на ньому пост, в якому вказав, що мобільники виходять з ладу переважно після закінчення терміну гарантії.

Доступним Galaxy S20 Ultra, незважаючи на те, що цієї моделі більше року, назвати не можна.

У відповідь на публікацію VincentJoshuaET інші користувачі стали розміщувати і відео, на яких показували, як працюють екрани в їх флагманів Samsung.

На момент публікації матеріалу не було відомо, що викликає «смерть» екрану дорогих флагманів. Проблема може критися як і в апаратному забезпеченні, так і в прошивках апаратів. Деякі користувачі припускають, що корінь зла знаходиться в оновленнях безпеки за травень-червень 2021 року.

Інші дефекти смартфонів Galaxy S20

Відразу після початку продажів лінійки Galaxy S20 перші покупці стали скаржитися на дефект скла основної камери. Воно могло тріснути, розбитися або піти тріщинами саме по собі, навіть якщо мобільник просто лежить на столі екраном вниз.

На форумі Samsung стали з’являтися перші теми, в яких обговорювався такий дефект. Наприклад, учасник спільноти під псевдонімом userxf6tO7CTxg написав, що виявив розбиту камеру на своєму смартфоні, прокинувшись вранці. Круглий отвір був практично ідеальної форми і утворився навколо другого об’єктива.

У квітні 2021 р CNews писав, що проблема з бракованим склом камер в пристроях Galaxy S20 за рік так і не була вирішена. Samsung тоді відмовлялася міняти їх по гарантії, що змушувало користувачів витрачати сотні доларів на заміну стекол і боятися, що нове скло теж лопне або розіб’ється. Ця ситуація змусила подати проти Samsung колективний позов.

У квітні 2020 року перші власники флагмана S20 Ultra помітили, що екрани їх мобільників почали в буквальному сенсі зеленіти. Проблема з’явилася після оновлення прошивки – екран починав світитися зеленим. Дефект можна було помітити при виборі частоти оновлення екрану 120 Гц і встановленні яскравості вище 25%. Також на його появу впливав низький рівень заряду акумулятора.

Проблема з зеленим екраном носила програмний характер

Пізніше проблема проявилася і на інших популярних пристроях Samsung – Note 8, Note 9, S9, S10 Lite і Note 10 Lite. Samsung в результаті поборола цей дефект, випустивши патч, що його виправляє.