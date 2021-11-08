Як отримати оптимальний результат при ремонті телефону у Києві в Дніпровському районі М Дарниця? І заощадити на ремонтах по акціях

Якісно: ремонт телефону на Дарниці

Якщо телефон виходить з ладу, тріскається під час падіння, гальмує при перевантаженні пам’яті, або не заряджається при зламаному роз’ємі заряду. Завжди є спосіб вирішити цю проблему. Придбати Новий телефон. Але якщо старий телефон ще не дуже старий, і влаштовує Вас за всіма параметрами, можна його трохи підрехтувати і пустити знову в дію.





У разі, коли Ви перебуваєте на лівому березі Києва ми рекомендуємо звернутися до перевіреного сервісного центру.

Ремонт мобільних телефонів на Дарниці в Дніпроіському районі вам пропонує найстаріше відділення Сервісного центру Мастерфон. Яке знаходиться буквально за 10 метрів від метро Дарниця за алресою вул Попудренко 7а.

Спеціалізація сервісного центру

Сервісний центр спеціалізується на складних ремонтах телефонів Samsung, Xiaomi, Huawei, Nokia, Apple, OnePlus, Realme . Інженери сервісного центру роблять глибокий ремонт та відновлення смартфонів на рівні мікросхем та компонентів.

Сервіс здійснює:

Заміну мікросхем контролера живлення

Заміну мікросхем аудіокодека

Заміна чіпа контролера заряду

Поточні акції та знижки сервісного центру

Акції під час ремонту телефонів Samsung

Samsung Samsung A51 SM-A515f – заміна скла окремо 980 грн

Samsung A52 SM-A525f – заміна оригінального дисплейного модуля білого GH82-25524D 3100 грн (Оригінал 100% поставка по лінії сервіс центрів Самсунг)

Samsung S20 Ultra SM-G988f – заміна екрану оригінал з рамкою

Серый Cosmic Grey GH82-22271B (PRIME GH82-26032B ) – 9350 грн

Серый Cosmic Grey GH82-22271B (PRIME GH82-26032B ) – 9350 грн Samsung A50 SM-A505 – Заміна акумуляторної батареї оригінал (EB-BA705ABU) – 950 грн

Samsung A51 SM-A515 – Заміна додаткової плати з конектором USB Tipe C (Part Number: GH96-12992A) – 920 грн



Акції під час ремонту телефонів Xiaomi

Xiaomi Mi 10t Pro – заміна оригінального дисплейного модуля ( Part Number: 5600030J3S00) чорний, темно-сірий градієнт 3850 грн (Сервісний оригінал поставка по лінії сервіс центрів Xaomi )

5600030J3S00) чорний, темно-сірий градієнт 3850 грн (Сервісний оригінал поставка по лінії ) Xiaomi Redmi note 9 pro – заміна скла окремо – 850 грн

Xiaomi Mi 9t – заміна скла окремо – 950 грн

Xiaomi Mi 11 lite – заміна оригінальної додаткової плати з розьемом заряда 750 грн

Xiaomi Poco X3 – заміна оригінального музичного динаміка 660 грн.

Акції під час ремонту телефонів Huawei

Huawei P Smart Plus – Заміна розбитого скла окремо -790 грн

Huawei P40 lite JNY-LX1 – Заміна дисплея оригінал із рамкою чорний ( Part Number: 02353KFU) (сервісний оригінал поставка по лінії сервіс центрів Huawei) 2990 грн

02353KFU) (сервісний оригінал поставка по лінії сервіс центрів Huawei) 2990 грн Huawei P20 pro – заміна акумулятора оригінал HB436486ECW 750 грн

Спеціальні технології сервісного центру

Особливості ремонту телефонів після попадання вологи.

Щоб визначити, наскільки пошкодився телефон при попаданні води, погляньте на наклейки, які під батареєю. Якщо вони утворилися бульбашками, або стали рожевого кольору, то на апарат потрапило багато рідини.

Не використовуйте для просушування фен. Потік повітря зажене воду ще далі, яке температура може завдати шкоди деталям. У поглинанні вологи можуть допомогти спеціальні кульки силікагель, які часто зустрічаються у коробках із взуттям, та рис. Але з рисом варто бути обережнішим, тому що є ризик, що в корпус може потрапити пил.

Не варто самостійно займатися розбором телефону, відразу ж відносите його до сервісного центру, де ремонтом займеться фахівець.

Потрапляння вологи в корпус смартфона може спричинити серйозні проблеми. Хоча, як показує досвід, якийсь час пристрій ще може працювати. Однак у найнесподіваніший момент пристрій може просто вимкнутись і більше не вмикатися. Але саме від якості та оперативності ремонту залежить, чи зможете ви користуватися смартфоном надалі. Адже вода не тільки може спричинити корозійні процеси металу, а й може призвести до пошкодження мікроелектроніки материнської плати, а її досить важко відновити. У деяких випадках після попадання вологи може нормально не працювати камера, карта пам’яті, а сам пристрій може виключатися без причини.

Якщо з вашим смартфоном трапилася неприємна ситуація, і в корпус пристрою таки потрапила волога, ні в якому разі не поспішайте натискати всі клавіші поспіль. Можливо, вона ще не проникла у внутрішню частину, а такі дії лише ускладнять ситуацію. Якщо ж ви інтенсивно натискатимете всі клавіші, волога може потрапити в щілини між корпусом і панеллю клавіш.

Досить часто у такій ситуації використовують фен для сушіння волосся. Але фахівці стверджують, що такі дії можуть лише посилити ситуацію.

Як показує практика, що швидше ви звернетеся до фахівців, то більше шансів відремонтувати смартфон. І ремонт обійдеться дешевше. Не забувайте, що скупий платить двічі. Тому бережіть сили та здоров’я, і ​​одразу йдіть до сервісного центру.

Коли потрібна заміна мікросхеми

Якщо телефон виключається та вмикається в будь-який час, швидко розряджається або працює з перебоями, це є ознаками поломки мікросхеми. У деяких випадках смартфон може не вмикатися зовсім, перегрівається, працює із зайвим шумом.

У такому разі слід провести діагностику пристрою, визначити точну причину виходу з ладу смартфона. Спеціалісти сервісного центру Мастерфон у Києві мають великий досвід роботи. Вони оперативно проведуть діагностику з використанням нового обладнання та визначать причини виходу мікросхеми з ладу. При цьому така процедура безпечна, і вона не завдасть шкоди смартфону.

У чому особливість заміни оригінального екрану

Порушення нормальної роботи екрану смартфона – дуже поширена поломка. Через це ви не зможете нормально користуватися різними програмами або й відповідати на дзвінки. Щоб пристрій працював без перебоїв, краще довірити професіоналам заміну сенсорного екрану.

Якщо телефон зовсім не реагує на дотик, якщо виникли механічні пошкодження екрана, це свідчить про необхідність заміни екрана. Сьогодні багато інтернет-магазинів пропонують купити сенсорний екран. Однак самостійно замінювати його не варто, особливо коли ви не маєте навичок у цій справі. Не варто ризикувати, бо ваші дії можуть лише посилити ситуацію. Зверніться до фахівців, які швидко, якісно та професійно виконають складну процедуру заміни сенсорного екрану.

Якщо на поверхні є тільки тріщини або подряпини, але сенсор нормально реагує на дотик і показує зображення, то, швидше за все, необхідна тільки заміна скла.

Якщо на дотик пристрій не реагує, зображення спотворене або його зовсім не показує, потрібна повна заміна модуля. Часто у разі на екрані з’являються чорні смуги, розлучення, нерівні смуги.

Спецтехнологія заміни скла

Досвід показує, що якщо в екрані телефону розбито тільки зовнішнє скло його можна замінити окремо. Причому екран та тач у телефоні залишаються оригінальними. Звичайно так просто цю заміну не зробити для цього.

У мережі сервісних центрів «Мастерфон» швидко та якісно встановлять та замінять скло екрану!

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