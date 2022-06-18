Помітили, що ваш смартфон зламали дистанційно? Порядок дій в критичній ситуації

Вважаєте, поки телефон лежить у вашій кишені, всі дані знаходяться в повній безпеці? На жаль, це помилка.





Роль смартфона давно вийшла за межі дзвінків, повідомлень та інтернет-серфінгу. Сьогодні телефон – це ключ доступу до багатьох послуг та сервісів. І якщо раптом копія цього ключа опиниться у неправильних руках, наслідки можна чекати дуже неприємні.

Щоб зламати телефон, зловмиснику зовсім не обов’язково викрадати його, підбирати пароль або під загрозою фізичної розправи змушувати власника прикласти палець до сканера. Сучасні технології «подарували» безконтактні способи злому та крадіжки даних.

Як взагалі можна зламати телефон віддалено?

Паролі, скани документів, дані банківських рахунків, текстові повідомлення, фотографії – це цифрові дані, які можна передавати з пристрою на пристрій повітрям. Передбачається, що обмін такою інформацією відбуватиметься виключно за рішенням користувача. Однак буває і так, що важливі файли «витікають» у чужі руки непомітно.

Найгірше те, що в міру вдосконалення автоматизації процес віддаленого злому перетворюється на дитячу забаву: існують програми, за допомогою яких можна зламати чужий смартфон, знаючи лише телефонний номер користувача. Інструкції описують кожен крок – настільки докладно, що дитина розбереться.

Зрештою, зловмисник отримує повний контроль над телефоном, навіть його не торкнувшись. Він може не просто перегортати листування в месенджерах, вишукуючи щось цікаве, а й контролювати камеру та мікрофон.

Як цьому запобігти? Для початку необхідно дізнатися, якими підходами найчастіше користуються хакери. Проникнути в чужий телефон можна через:

Громадські мережі Wi-Fi. Точніше, підроблені громадські мережі, схожі за назвою з тими, що пропонуються в кафе, готелях, аеропортах та інших місцях. При підключенні вони перенаправляють користувача на фейкові сайти, де просять ввести пароль або ще якусь інформацію;

Підміну SIM-картки. Маючи на руках тільки вашу SIM-карту, можна легко відновити доступ до багатьох інтернет-сервісів, пошти, месенджерів та ін. Сам смартфон у цьому випадку взагалі не потрібен;

Фішингові електронні листи та повідомлення. Зміст таких листів часто присипляє пильність своєю правдоподібністю. Зазвичай у них міститься посилання, за яким користувача просять перейти, щоб отримати більше інформації або виконати якісь дії. І виходить, що людина за своєю ж необачністю розкриває свої паролі.

Як зрозуміти, що телефон зламаний?

І на iPhone, і на Android є низка загальних ознак, за якими можна запідозрити несанкціоноване втручання в систему:

Незрозуміле зростання використання даних;

Занадто швидкий розряд батареї;

Занадто довгий запуск програм;

Довільні перезавантаження;

Дивні спливаючі вікна;

Нові іконки програм при тому, що ви нічого не встановлювали;

Дивні телефонні дзвінки у списку дзвінків;

Незвичайна активність в облікових записах, пов’язаних з телефоном.

Втім, негайно впадати в паніку не варто: не всі подібні явища обов’язково пов’язані зі зломом. Наприклад, якщо програма довго завантажується, можливо, щось не так з продуктивністю телефону або сама програма застаріла, а таким чином натякає на необхідність оновитися.

А ось сторонні операції на фінансових рахунках, які відкриваються з телефону, практично 100% вказують на те, що крім вас до девайсу має доступ хтось ще.

Ще один спосіб перевірити, зламано пристрій чи ні – запустити антивірусне сканування. Усі підозрілі процеси будуть негайно виявлені та знешкоджені.

Звісно, хакери не дурні. Є трояни, які виявляють антивірус і оперативно згортають діяльність або ж зовсім самоліквідуються. Але, на наше щастя, настільки хитромудрі механізми в побутовому житті практично не зустрічаються. Їх застосовують просунуті фахівці зі злому для цілком конкретних цілей.

Як перервати хакерську атаку на телефон

Якщо у вас є підстави вважати, що телефон зламаний, найкраще скинути налаштування до заводських. Якщо такий радикальний захід вам не підходить, спробуйте інші способи:

Знайдіть програми, які ви власноруч на телефон не встановлювали, і позбавтеся їх. Є шанс, що це закриє хакерам доступ до телефону, але невеликий. Цілком ймовірно, що шкідлива програма вже виконала свою роботу, і його видалення нічого не змінить;

Встановіть антивірус. Він виявить небезпечні програми та процеси, а також захистить від шкідників у майбутньому;

Повідомте своїх знайомих, що вас зламали. Попросіть не відкривати повідомлення з вашого облікового запису та не реагувати на прохання в дусі позичити гроші, проголосувати за посиланням та ін.

В обов’язковому порядку потрібно змінити паролі від облікових записів, насамперед пароль від самого телефону, соціальних мереж, Apple ID або Google, пошти та фінансових сервісів.

Як попередити злом смартфону в майбутньому?

Протистояти мережевим зловмисникам не так вже й складно. Щоправда, потрібен час, щоб виробити навички безпечного поводження зі смартфоном:

Надійно блокуйте телефон. Для цього потрібний сильний пароль. Якщо система пропонує такі функції, як Touch ID або Face ID, налаштуйте їх також, але пам’ятайте, що найкраще телефон захищається паролем;

Не вмикайте мобільну передачу даних або Wi-Fi, якщо вони не потрібні. Якщо телефон жодним чином не підключений до мережі, шкідливе програмне забезпечення просто не має шансів на нього проникнути;

Відключайте точку доступу, перебуваючи в громадських місцях, оскільки це один зі способів встановлення зв’язку з вашим смартфоном. І взагалі поставте для цієї функції складний пароль;

Час від часу переглядайте список інстальованих програм. Помітивши щось підозріле, одразу ж видаляйте;

Ніколи не переходьте за підозрілими посиланнями. Ця порада вже всім набридла, проте тисячі людей щодня ігнорують її з чистої цікавості. Якщо ви отримали повідомлення від знайомої людини із проханням зайти на якийсь сайт, не поспішайте. Зрештою, якщо це правда добрий друг, то можна передзвонити йому та уточнити, що це за сайт. А якщо знайомий дуже далекий, навряд чи він серйозно образиться, що ви не відреагували на прохання;

Вчасно оновлюйте операційну систему та встановлені програми;

Не ламайте систему джейлбрейками та спробами отримати root-права. Це обнуляє вбудований захист;

Використовуйте двофакторне підтвердження особи. Додатковий рівень перевірки дуже ускладнює хакерам доступ до потрібних облікових записів;

Звичайно, антивірусний додаток зайвим не буде. Він попереджатиме про перехід на небезпечний сайт та інші потенційно небезпечні дії. Але в цілому, якщо не втручатися в роботу iOS і Android, то обидві системи цілком здатні забезпечити собі безпечне існування.

Зайва обережність ще нікому не шкодила

Реальність така, що сьогодні грабіжникам простіше вдиратися не в будинки, а в телефони, бо майже кожна людина там має ключі доступу до грошових заощаджень. Тож у наш час надійний замок потрібен не лише на вхідних дверях, а й на телефоні.

Підвищуйте свою цифрову грамотність. Смартфони та комп’ютери ще дуже довго супроводжуватимуть нас, тому сьогодні кожній людині важливо знати, які небезпеки таяться у цифровому світі та як їх уникнути.