Фахівці розповіли, як можна приховати свій будинок від цікавих очей на онлайн-картах
Завдяки функції перегляду вулиць ми буквально можемо прогулятися містом, не виходячи з дому. Але є і мінус: будь-який зловмисник може побачити ваш будинок або припарковану машину. Якщо ви хочете приховати свою власність на загальнодоступних фото, то є один досить простий спосіб – попросіть картографічну службу розмити або видалити зображення. Розповімо, як це зробити в популярних картографічних сервісах.
Як приховати будинок на Google Картах
- Відкрийте Google Карти і знайдіть свою адресу або найближчий орієнтир.
- Увімкніть «Перегляд вулиць» і виберіть зображення, на якому видно ваш будинок.
- Потім клацніть значок з трьома крапками, розташований у верхньому лівому кутку зображення, і виберіть пункт «Повідомити про проблему».
- Сервіс перенаправить вас на сторінку, де можна вибрати зону для розмиття.
- Перетягніть зображення так, щоб помістити ваш будинок, автомобіль або інший об’єкт, який ви хочете приховати, в червоний квадрат.
- Потім в розділі «Запросити розмиття» виберіть потрібний варіант. Відкриється поле, в якому потрібно буде докладно описати об’єкт розмиття.
- Після цього введіть адресу своєї електронної пошти, поставте галочку в поле captcha і натисніть «Відправити».
Google розгляне запит і розмиє ваш будинок на карті.
Як приховати будинок на Картах Apple
В Apple Maps є функція Look Around, яка дуже схожа на Google Street View – вона дозволяє дивитися панорамні фотографії різних місць по всьому світу.
Якщо ви знайшли свій будинок в цій службі і хочете, щоб його прибрали, ви можете відправити листа електронною поштою за адресою [email protected] і детально описати вашу проблему. Apple розгляне запит і приховає ваш будинок на зображеннях – зазвичай це відбувається протягом тижня.
Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter