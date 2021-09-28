Фахівці розповіли, як можна приховати свій будинок від цікавих очей на онлайн-картах

Завдяки функції перегляду вулиць ми буквально можемо прогулятися містом, не виходячи з дому. Але є і мінус: будь-який зловмисник може побачити ваш будинок або припарковану машину. Якщо ви хочете приховати свою власність на загальнодоступних фото, то є один досить простий спосіб – попросіть картографічну службу розмити або видалити зображення. Розповімо, як це зробити в популярних картографічних сервісах.





Як приховати будинок на Google Картах

Відкрийте Google Карти і знайдіть свою адресу або найближчий орієнтир.

Увімкніть «Перегляд вулиць» і виберіть зображення, на якому видно ваш будинок.

Потім клацніть значок з трьома крапками, розташований у верхньому лівому кутку зображення, і виберіть пункт «Повідомити про проблему».

Сервіс перенаправить вас на сторінку, де можна вибрати зону для розмиття.

Перетягніть зображення так, щоб помістити ваш будинок, автомобіль або інший об’єкт, який ви хочете приховати, в червоний квадрат.

Потім в розділі «Запросити розмиття» виберіть потрібний варіант. Відкриється поле, в якому потрібно буде докладно описати об’єкт розмиття.

Після цього введіть адресу своєї електронної пошти, поставте галочку в поле captcha і натисніть «Відправити».

Google розгляне запит і розмиє ваш будинок на карті.

Як приховати будинок на Картах Apple

В Apple Maps є функція Look Around, яка дуже схожа на Google Street View – вона дозволяє дивитися панорамні фотографії різних місць по всьому світу.

Якщо ви знайшли свій будинок в цій службі і хочете, щоб його прибрали, ви можете відправити листа електронною поштою за адресою [email protected] і детально описати вашу проблему. Apple розгляне запит і приховає ваш будинок на зображеннях – зазвичай це відбувається протягом тижня.