Motorola – що стало з легендарним брендом
Важко переоцінити вплив Motorola на промисловість мобільних телефонів. Вона створила легендарні пристрої Motorola RAZR V3, Motorola C115, Motorola E398 та багато інших. Розкажемо, як розвивався мобільний підрозділ цієї компанії і що з ним відбувається зараз.
Американська компанія Motorola була заснована в 1928 році, мала назву Galvin Manufacturing і спочатку випускала блоки живлення для радіоприймачів. Назву Motorola компанія отримала лише у 1947 році, після того як зареєструвала свою першу однойменну торгову марку для автомобільного радіоприймача.
У подальші роки компанія займалася електротехнікою та телекомунікаціями, у 1956 випустила перший у світі пейджер, а у 70-90-ті перейшла до виробництва мікропроцесорів. Motorola стала однією із засновниць розробки систем мобільного зв’язку, а тому створення власних мобільних пристроїв не змусило на себе чекати.
Як такого окремого мобільного підрозділу компанія не мала, а реформування відбулося лише у 2011 році – Motorola перетворилася на дві незалежні компанії під назвами «Motorola Solutions» та «Motorola Mobility». Проте до цього часу організація вже зазнала величезних збитків, пов’язаних з виробництвом телефонів.
Випуск власних мобільних пристроїв від Motorola почався набагато раніше – 1973 року. Тоді компанія розробила прототип системи стільникового зв’язку DynaTAC, частиною якої був бездротовий телефон. Потім у 1989 році була випущена MicroTAC – компактніша і просунута для того часу модель. На ній був встановлений крихітний дисплей, що містив лише 8 символів.
Свій перший розкладний телефон під назвою StarTAC Motorola випустила в 1996 році. Він був дуже легким і невеликим за розміром пристроєм вагою всього 88 грам.
Приблизно в цей час компанія зіткнулася з проблемою: кілька мільярдів доларів, вкладені в проект супутникової телефонії Iridium, були безповоротно втрачені, оскільки сам проект виявився провальним. Невдалі інвестиції супроводжувалися і постійно зростаючою конкуренцією Nokia, яка активно завойовувала ринок випуском інноваційних мобільних телефонів.
Щоб якось змінити ситуацію, було ухвалено рішення щодо розробки Motorola RAZR V3. Пристрій планувалося зробити іміджевим, а отже й дорогим – його вартість викликала побоювання у керівництва, але розробку не припинили і не дарма. Motorola RAZR V3, що вийшла в 2004 році, стала найбільш продаваною моделлю компанії і отримала шалену популярність аудиторії. Вона відрізнялася не лише стильним дизайном, але й тонким корпусом, клавіатурою з підсвічуванням та камерою з роздільною здатністю 640 на 480 пікселів.
Цього ж року було випущено Motorola E398 ― «музичний» телефон зі стереозвучанням та великим набором функцій. Він працював із аудіофайлами форматів MIDI або MP3, а для зберігання музики використовувалася картка пам’яті.
2004 рік ознаменувався виходом і іншої легендарної моделі ― Motorola C115. Легкий та компактний бюджетний телефон, який став першим у багатьох. Простий, але приємний дизайн, величезна батарея і навіть кілька ігор – цього вистачило, щоб у серцях людей відклалися приємні спогади про цю модель.
Були і ще кілька значущих або цікавих пристроїв:
- 2002 рік, Motorola V70 – пристрій незвичайного форм-фактора з кришкою, що обертається, який хоч і не був особливо функціональним, але відразу привертав увагу.
- 2006 рік, Moto Q – модель із QWERTY-клавіатурою та кольоровим екраном, яка працювала на Windows Mobile 5.0.
Після того, як Motorola розділилася на дві незалежні компанії, її мобільний підрозділ викупив Google. У 2014 році Motorola Mobility знову чекав продаж – тепер уже компанією Lenovo. Саме в цей період бренд із «Motorola» перетворився на короткий «Moto», а випускатися почали смартфони, які хоч і не стали легендарними, але тримали планку якості на високому рівні.
Серед них були Moto G Power із ємним акумулятором та автономною роботою до трьох днів, Motorola Edge+ із вигнутим безрамковим екраном, і навіть розкладачка Motorola Razr 2 2020 року випуску. І хоча за багатьма оцінками остання модель вийшла невдалою, в 2022 Motorola знову порадує фанатів «перевиданням» легендарної моделі ― смартфоном під назвою «Moto Razr 2022». Подивимося, що з цього вийде.
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