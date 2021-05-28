Знайдено секретний і дієвий спосіб покращення швидкості інтернету на вашому смартфоні

Швидкісний інтернет давно перестав вважатися розкішшю і сприймається сьогодні нами як даність. Тим не менш, не завжди інтернет в телефоні може бути стабільним і залежить від багатьох факторів, таких як зона покриття мережі, її пропускна здатність і швидкість обробки запитів на сервері. У цій статті розповімо як можна легко підвищити швидкість з’єднання, а заодно убезпечити серфінг в інтернеті.





Що таке DNS сервер

DNS – це система доменних імен, яка забезпечує зв’язок між назвою сайту і його адресою. Принцип її роботи можна порівняти з телефонною книгою на вашому смартфоні. Кожній назві сайту відповідає певна цифрова комбінація на сервері, і коли ви вводите назву в адресному рядку браузера, комп’ютер або смартфон запитує цифрову IP-адресу сайту через спеціальний сервер, який зберігає базу цих адрес.

Іншими словами, DNS сервер – це посередник, який пов’язує назви сайтів зі своїми цифровими адресами, щоб передати інформацію на комп’ютер або смартфон.

Перехід на сторонні сервери може допомогти вам усунути ці помилки, а також отримувати доступ до деяких заблокованих раніше сайтів, зменшити час відгуку між вашим пристроєм і сервером, а значить підвищити і швидкість з’єднання.

Існує також спеціальний протокол DNS over TLS, це той самий DNS, але здійснюваний з додатковим шифруванням, що підвищує безпеку і конфіденційність користувача шляхом перехоплення даних.

Як вибрати і змінити DNS-сервер на телефоні Android

У всіх смартфонах на Android, починаючи з версії 9.0 додана можливість ручного налаштування DNS-сервера в налаштуваннях.

Щоб налаштувати персональний сервер:

перейдіть в «Налаштування» і виберіть пункт «Підключення»;

перегорніть вниз і виберіть пункт «Інші налаштування»;

перейдіть в пункт «Персональний ДНС-сервер»;

поставте перемикач на пункт «Ім’я хоста провайдера персонального DNS сервера»;

введіть вручну нове ім’я хоста зі списку нижче і натисніть «Зберегти».

Список деяких альтернативних DNS-серверів:

Google Public DNS. Безкоштовний глобальний сервіс від Google відомий по всьому світу, тому немає сенсу говорити про його надійність. Сервер забезпечує безпеку і більш високу швидкість інтернет-з’єднання, забезпечуючи прискорене завантаження сторінок за рахунок кешування даних, а також забезпечує покращений захист від кібератак.

Ім’я хоста: dns.google

Quad 9 DNS. Ця безкоштовна рекурсивна служба, що означає, що для пошуку інформації сервер може звертатися до інших DNS серверів. Даний сервер забезпечує високу продуктивність, а також блокує більшість шкідливих доменів, підвищуючи безпеку інтернет-серфінгу.

Ім’я хоста: dns.quad9.net

Cloudflare. Даний сервіс володіє і управляє величезною мережею серверів і використовує їх для прискорення роботи сайтів, а також для захисту їх від шкідливих атак, таких як DDoS. Багато користувачів, які підключилися до даного сервера, відзначають прискорене в порівнянні зі стандартними серверами завантаження сторінок в інтернеті.

Ім’я хоста: 1dot1dot1dot1.cloudflare-dns.com

AdGuard DNS. За допомогою даного сервісу, крім підвищеного захисту особистих даних, ви також зможете позбутися від реклами на сторінках сайтів та ігор. Реклама вирізається в момент обробки DNS запитів, в результаті сторінки завантажуються швидше, не споживаючи ресурси смартфона.

Ім’я хоста: dns.adguard.com

Після встановлення будь-якого сервера зі списку необхідно включити, а потім вимкнути режим польоту в налаштуваннях вашого смартфона. Це потрібно для очищення кеша DNS.

Встановлення альтернативного DNS за допомогою програми

Для пошуку і установки оптимального DNS-сервера можна скористатися стороннім додатком з Play Маркета. Одним з таких безкоштовних додатків є додаток Net Optimizer, який сканує найбільш швидкі і безпечні DNS і проводить підключення в один клік.

Завантажуємо і встановлюємо додаток Net Optimizer з Play Маркета.

Потім переходимо в меню ручного налаштування і натискаємо кнопку «Scan DNS» для пошуку оптимального сервера.

Чекаємо кілька секунд, щоб отримати перелік серверів і тиснемо кнопку «Use It» поруч з найкращим сервером. Після цього даємо додатку дозвіл на налаштування VPN-підключення. Готово!

Висновок

Використовуючи «за замовчуванням» DNS-сервер вашого інтернет-провайдера, ви часто можете стикатися з проблемами нестабільного інтернет-з’єднання. Крім того, трафік, що проходить через деякі сервери, може бути уразливий для зловмисників, тому встановлення персонального DNS-сервера може стати відмінним рішенням для більш стабільного завантаження сторінок в інтернеті, а також підвищить безпеку особистих даних.