Названо кращі фільми-катастрофи, які засновані на реальних подіях

Кіно, зняте за реальними подіями, безумовно захоплює своєю видовищністю. Такі картини показують весь жах катастроф. Ось наш топ несамовитих фільмів. Дивимося!





Неможливе (2012)

Пронизлива історія про людей, які зіткнулися з наслідками сильного цунамі в Таїланді в 2004 році. Катастрофа забрала життя більше 200 тисяч людей. У центрі подій сім’я з п’яти чоловік – батьки і троє синів, яких руйнівна стихія застала зненацька.

Чорнобиль (2021)

26 квітня 1986 року. Веселий пожежний Олексій Карпушин збирається їхати з нудної Прип’яті до Києва, прощається з колегами, безуспішно кличе улюблену жінку їхати з ним, сідає в автомобіль і вирушає в дорогу. Але далеко не заїде: по шляху він дізнається про пожежу на атомній електростанції і повернеться гасити небезпечний об’єкт.

Титанік (1997)

Фільм-катастрофа, що поєднує в собі видовищні кадри аварії розкішного лайнера і зворушливу любов між молодими людьми з різних соціальних верств. Ніхто з пасажирів, від бідняків на нижній палубі до багатих аристократів нагорі, не здогадується, що це плавання стане першим і останнім для «непотоплюваного Титаніка».

Спітак (2018)

7 грудня 1988 року землетрус повністю зруйнував місто Спітак у Вірменії. Головний герой Гор давно залишив сім’ю на батьківщині і влаштувався в Москві. Справи у нього йдуть відмінно, і про дружину і дочку він особливо не згадує. Коли в Вірменії відбувається страшний землетрус, Гор повертається додому, щоб знайти серед руїн своїх рідних.

Аполлон 13 (1995)

Слоган фільму «Х’юстон, у нас проблеми» – тепер крилата фраза. У 1970 році корабель «Аполлон-13» мав доставити астронавтів на Місяць, але ще в процесі наближення до мети виникла серйозна проблема, яка поставила під загрозу не тільки успіх місії, а й життя людей.