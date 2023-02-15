Поганий сигнал смартфону під час відключень світла: що робити
З нестабільним мобільним та інтернет-зв’язком під час відключень сьогодні знайомі всі. Чи можна якось покращити ситуацію? Так!
Ми зібрали кілька порад, здатних покращити сигнал мобільного при відключенні світла. І ви знову зможете телефонувати родичам, читати новини чи грати в Elslots казино зі свого смартфона.
Чому мобільний зв’язок зникає не у всіх
Всі ми вже знаємо, що під час відключень мобільні оператори працюють на генераторах. Через це погіршується стабільність покриття, а особливо – передавання мобільних даних. Ще гірше на нього впливає навантаження, коли всі переходять зі стаціонарного інтернету на мобільний.
Проте, типова ситуація: у вас може пропадати зв’язок за відключень світла, а у вашого друга, що живе через квартал – ні. Що ж може спричиняти проблему?
- Відстань до ретрансляційної вежі. Чим далі – тим гірше зв’язок. За нормальних умов це не відчувається, а от за відключень – ще й як.
- Великі будівлі на шляху сигналу. Якщо ви живете у маленькому будинку позаду великого ЖК – сигнал може просто не діставатися до вас. Роль грає як висота забудови, так и ширина перешкоди. Високі вузькі будинки спричиняють проблеми не так часто, будівлі на кілька під’їздів.
- Низина. Те ж саме стосується, якщо ви живете у низині, порівняно з найближчими будівлями. Земля блокує передачу сигналу.
- Перший поверх чи напівпідвальні приміщення. Та ж причина, що і в попередньому пункті. Якщо піднятися на поверхи вище – зв’язок може відновитися.
Що робити, якщо зв’язок зникає разом зі світлом
Виправити ситуацію з сигналом можна не завжди. Проте, ось деякі поради, здатні покращити ваш доступ до телефонного зв’язку та мобільного інтернету.
- Перевірте, чи сигнал однаково поганий на всіх смартфонах.
Інколи прийом сигналу погіршується саме у телефоні, особливо це актуально для передавання даних – інтернет зв’язку. Зазвичай, причиною стає вік та експлуатація пристрою. Програмне забезпечення застаріває та гірше виконує роботу з сучасними стандартами. А якщо ви хоч раз мочили смартфон – вожа могла потрапити всередину та пошкодити “начинку”. Тож, порівняйте – можливо, у ваших членій сім’ї прийнятний рівень сигналу. А вам просто пора змінити пристрій.
- Визначіть, чи скрізь у квартирі немає сигналу.
Якщо помешкання виходить вікнами на різні сторони – перевірте, можливо, в іншій кімнаті ви отримаєте цілком прийнятний сигнал. Це ж стосується балконів та сходових майданчиків у під’їзді.
Якщо ви живете у приватному будинку – спробуйте вийти на вулицю, піднятися на найближчий пагорб чи іншу височину. Роль підсилювача сигналу також може виконувати високе дерево.
- Перевірте роботу інших мереж.
Сьогодні українці можуть підключатися до мереж інших операторів, не платячи за це додаткових грошей. Це стосується не лише телефонних розмов, але й мобільного інтернету. Тож, якщо сигналу немає – спробуйте вибрати іншого оператора в налаштуваннях смартфону.
- Зробіть антену з підручних засобів.
У її якості може використовуватися будь-яка довга металева річ – проволока, вилка, спиця – та навіть провідні навушники. Один кінець імпровізованої антени притуліть до смартфону, інший – підніміть якомога вище. Краще ловити сигнал таким чином біля вікна.
- Придбайте підсилювач сигналу.
Це спеціальний пристрій з вбудованою антеною, в який можна вставити сімку. Телефонувати з нього не вийде, а от мобільний інтернет таким чином можна суттєво покращити.
А якщо ви знімаєте чи плануєте придбати житло – краще потурбуватися про зв’язок заздалегідь. Перевірте якість сигналу в помешканні до того, як підписувати договір. Дізнайтеся, де найближча вежа зв’язку, чи немає між вами суттєвих перешкод та чи не знаходиться ваш будинок у низині відносно неї.
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