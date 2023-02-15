Поганий сигнал смартфону під час відключень світла: що робити

З нестабільним мобільним та інтернет-зв’язком під час відключень сьогодні знайомі всі. Чи можна якось покращити ситуацію? Так!

Ми зібрали кілька порад, здатних покращити сигнал мобільного при відключенні світла. І ви знову зможете телефонувати родичам, читати новини чи грати в Elslots казино зі свого смартфона.

Чому мобільний зв’язок зникає не у всіх

Всі ми вже знаємо, що під час відключень мобільні оператори працюють на генераторах. Через це погіршується стабільність покриття, а особливо – передавання мобільних даних. Ще гірше на нього впливає навантаження, коли всі переходять зі стаціонарного інтернету на мобільний.

Проте, типова ситуація: у вас може пропадати зв’язок за відключень світла, а у вашого друга, що живе через квартал – ні. Що ж може спричиняти проблему?

Відстань до ретрансляційної вежі . Чим далі – тим гірше зв’язок. За нормальних умов це не відчувається, а от за відключень – ще й як. Великі будівлі на шляху сигналу . Якщо ви живете у маленькому будинку позаду великого ЖК – сигнал може просто не діставатися до вас. Роль грає як висота забудови, так и ширина перешкоди. Високі вузькі будинки спричиняють проблеми не так часто, будівлі на кілька під’їздів. Низина . Те ж саме стосується, якщо ви живете у низині, порівняно з найближчими будівлями. Земля блокує передачу сигналу. Перший поверх чи напівпідвальні приміщення . Та ж причина, що і в попередньому пункті. Якщо піднятися на поверхи вище – зв’язок може відновитися.

Що робити, якщо зв’язок зникає разом зі світлом

Виправити ситуацію з сигналом можна не завжди. Проте, ось деякі поради, здатні покращити ваш доступ до телефонного зв’язку та мобільного інтернету.

Перевірте, чи сигнал однаково поганий на всіх смартфонах .

Інколи прийом сигналу погіршується саме у телефоні, особливо це актуально для передавання даних – інтернет зв’язку. Зазвичай, причиною стає вік та експлуатація пристрою. Програмне забезпечення застаріває та гірше виконує роботу з сучасними стандартами. А якщо ви хоч раз мочили смартфон – вожа могла потрапити всередину та пошкодити “начинку”. Тож, порівняйте – можливо, у ваших членій сім’ї прийнятний рівень сигналу. А вам просто пора змінити пристрій.

Визначіть, чи скрізь у квартирі немає сигналу .

Якщо помешкання виходить вікнами на різні сторони – перевірте, можливо, в іншій кімнаті ви отримаєте цілком прийнятний сигнал. Це ж стосується балконів та сходових майданчиків у під’їзді.

Якщо ви живете у приватному будинку – спробуйте вийти на вулицю, піднятися на найближчий пагорб чи іншу височину. Роль підсилювача сигналу також може виконувати високе дерево.

Перевірте роботу інших мереж.

Сьогодні українці можуть підключатися до мереж інших операторів, не платячи за це додаткових грошей. Це стосується не лише телефонних розмов, але й мобільного інтернету. Тож, якщо сигналу немає – спробуйте вибрати іншого оператора в налаштуваннях смартфону.

Зробіть антену з підручних засобів.

У її якості може використовуватися будь-яка довга металева річ – проволока, вилка, спиця – та навіть провідні навушники. Один кінець імпровізованої антени притуліть до смартфону, інший – підніміть якомога вище. Краще ловити сигнал таким чином біля вікна.

Придбайте підсилювач сигналу.

Це спеціальний пристрій з вбудованою антеною, в який можна вставити сімку. Телефонувати з нього не вийде, а от мобільний інтернет таким чином можна суттєво покращити.

А якщо ви знімаєте чи плануєте придбати житло – краще потурбуватися про зв’язок заздалегідь. Перевірте якість сигналу в помешканні до того, як підписувати договір. Дізнайтеся, де найближча вежа зв’язку, чи немає між вами суттєвих перешкод та чи не знаходиться ваш будинок у низині відносно неї.