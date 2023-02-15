Передплатники PS Plus у лютому отримають Resident Evil, Horizon та інші хітові ігри

Інсайдер billbil_kun розкрив назви деяких ігор, які будуть додані у лютому в PlayStation Plus Extra, Deluxe та Premium.

Так, вже відомо, що передплатники рівня PS Plus Extra отримають Scarlet Nexus та Borderlands 3 для консолей PlayStation 4 та 5. До каталогу PS Plus Deluxe та Premium будуть додані Resident Evil 7 та Horizon Forbidden West, що вийшла у лютому 2022 року. Обидві ігри будуть доступні як власникам PlayStation 4, так і консолям PlayStation 5.

За даними інсайдера, каталог ігор буде розширено вже 21 лютого. Крім названих ним тайтлів, там можуть виявитися інші, менш великі проекти.

Влітку 2022 року Sony для конкуренції з підпискою Xbox Game Pass, що набирає популярності, запустила нові рівні власного сервісу PS Plus: Extra, Deluxe і Premium. Базова передплата змінила назву на PS Plus Essential.